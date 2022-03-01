Экономист объяснил, как повлияет на Крым отключение от SWIFT и на сколько вырастут цены

Рост цен на продукты замедлится при низкой покупательской способности Фото: Анастасия Осипова

Кризис, возникший на фоне военной спецоперации на Украине и ужесточения санкций Запада по отношению к России, приведет к замедлению роста экономики страны в целом, но не станет особым потрясением для Крыма. Такое мнение «КП – Крым» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов КФУ Виталий Дятел.

По его словам, в условиях изоляции Крым живет уже восемь лет, поэтому обладает определенным «преимуществом» по сравнению с другими регионами РФ, где только сейчас будут учиться обходить санкции. А отключение российских банков от системы SWIFT и вовсе может не коснуться полуострова.

- Что такое система SWIFT? Это система мгновенного обмена сообщениями между банковским системами разных стран. Это как мессенджер, который понимают все, и который обеспечивает скорость транзакций. С учетом тех банков, которые у нас есть сегодня в Крыму, мы не будем иметь сложности с переводами денег за границу, нас это не коснется. Я не уверен, что наш системообразующий банк РНКБ подключен к SWIFT. Скорее всего он работает через посредников. В большей степени это затронет те банки, которые работают на материке, и представлены во всех регионах РФ, - считает экономист.

Что касается роста курса доллара, который наблюдается в течение последней недели, то сбить панику и укрепить рубль призвано последнее решение Центробанка об повышении учетной ставки до 20%. Эту же тактику ЦБ применил в 2014 году.

- То, что сделал Центробанк, означает, что внутри российская валюта стала дорого стоить. Никто не может взять кредит в рублях, и вложить их в доллары, чтобы быстро заработать. Потому что это очень высокая ставка на потребительское кредитование. Это является действующим инструментом, который сейчас широко используют при денежно-кредитном регулировании рынка. И сбивает спекулятивные настроения в части роста иностранной валюты. В этих условиях, взвешивая все риски, которые стоят перед Центробанком, и было принято такое решение. Но Центробанк у нас довольно гибко ориентируется, и как только ситуация успокаивается, он начинает быстро снижать учетную ставку для того, чтобы оживлять экономику, - отмечает экономист.

В перспективе цены на продукты питания хоть и будут расти, но медленнее. Низкая покупательская способность как правило этому не способствует.

- Реальная экономика и реальный сектор, как правило, приспосабливается намного медленней, чем рынок денег. То есть по сути цены на продукты питания будут расти, но в перспективе будут расти медленнее. Потому что мы все получаем зарплату в рублях, если нам доходы не увеличивают, то за счет чего мы будем увеличивать спрос на продукты питания? Единственный ключевой риск - это логистика. Если логистические цепочки сохранятся, то системного роста цен на продукты питания мы не увидим. Если начнет что-то давать сбой, то и цены на внутренние товары будут расти, - отмечает Виталий Дятел.

Напомним, в Крыму уже отмечается рост цен на бытовую технику и импортные овощи и фрукты. Подорожание фиксируется на уровне 30%.

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