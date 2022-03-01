Завершилось голосование по конкурсу «Самый успешный и мужественный мужчина Крыма и Севастополя 2022»

В этом году поступило 157 заявок от желающих поучаствовать в конкурсе

Традиционный февральский конкурс от «Комсомолки» среди мужчин завершен. С 11 февраля джентльмены боролись за звание «Самый успешный и мужественный мужчина Крыма и Севастополя 2022», набирая голоса в свою поддержку.

Желающих поучаствовать с каждым годом становится все больше. В этот раз мы получили 157 заявок! К сожалению, нам пришлось отклонить заявки, которые не соответствовали номинации или не содержали необходимой информации. В этом году мы зарегистрировали 79 мужчин. В общей сложности за них проголосовали более 25 тысяч.

Сейчас мы проводим подсчет голосов. Результаты будут опубликованы в ближайшее время на сайте «КП-Крым» и в наших соцсетях.

Победителями станут участники, которые набрали максимальное количество голосов в каждой из номинаций. Они попадут на закрытую церемонию награждения и получат памятные подарки от «Комсомольской правды» и партнеров конкурса! Дата и место награждения будут объявлены дополнительно!

ПАРТНЕР КОНКУРСА:

Крымское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации.

Мы делаем все для превращения Крыма в лучший курорт, возрождения оздоровительного и познавательного туризма, занимаемся созданием условий для развития конкурентной сферы услуг с использованием потенциала местного предпринимательского сообщества. Мы добьёмся включения в федеральные программы строительства и ремонта сельских клубов и районных домов культуры.

Кроме прочего мы обеспечим производство продукции с высокой добавленной стоимостью; не на словах, а на деле начнем заниматься развитием малого бизнеса; проследим, чтобы в срок и как можно эффективнее выполнялись республиканские программы и осуществлялось участие Крыма в программах федеральных.

Наша стратегия развития экономики предполагает возрождение традиционных для Крыма направлений промышленности и сельского хозяйства. В первую очередь, речь о машиностроении растениеводстве и переработке. А чтобы это произошло быстрее, мы добьёмся подъёма научно-технической базы республиканской экономики.

Подробнее с программой Крымского республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации можно ознакомиться на сайте по ссылке.

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Голосование на сайте «Комсомолки» завершено, победители определены (подробнее)