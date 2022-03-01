Теплая одежда и постельное белье: в чем нуждаются беженцы из Донбасса, оказавшиеся в Крыму

Помощь переселенцам из ДНР и ЛНР оказывают как в соцорганизациях, так и храмах Фото: Ирина ГЕРЦ

Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие в Крым из-за спецоперации на территории Украины, могут рассчитывать на помощь местных волонтеров. Как рассказала КП-Крым учредитель благотворительной организации «Добро мира - Волонтеры Крыма» Наталья Мартынец, очень много крымчан с большим сочувствием отнеслись к трудностям жизни переселенцев.

Корреспондент «Комсомолки» побывала в одном из симферопольских пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Вещи, привезенные волонтерами, полностью занимают несколько помещений. Здесь и товары первой необходимости, и провизия, и теплые вещи.

С КРЫМА ПО НИТКЕ

Как рассказала Наталья Мартынец, помощь для вынужденных переселенцев собирают во множестве соцорганизаций и во всех крымских храмах. Помогают также и представители власти.

- Крымчане - люди очень отзывчивые. Желающих помочь очень много. За несколько дней мы собрали большое количество гуманитарной помощи. По нашим данным, в Крым прибыли более 400 переселенцев из Донбасса. Конкретно в наш фонд на данный момент обратились 50 человек, - отметила волонтер.

В ПРИОРИТЕТЕ - ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

Больше всего фонду сейчас требуются детские вещи, предметы личной гигиены и бытовая химия. Также очень актуальна теплая одежда - мужская и женская, а также обувь и постельное белье. По словам Натальи Мартынец, в пунктах сбора при этом на данный момент не наблюдается дефицита необходимых вещей.

- Если нужны какие-то особенные предметы, мы сообщаем в наших соцсетях. Новые вещи мы принимаем здесь, в пункте на улице 60 лет октября, а б\у - в среду, субботу и воскресенье на улице Генерала Васильева. Мы очень благодарны всем, кто передает помощь, - отметила волонтер.

Собирают, сортируют и распределяют гуманитарную помощь переселенцам крымские волонтеры. По словам Натальи Мартынец, кто-то из нуждающихся приезжает в пункты организации самостоятельно, а кому-то ее привозят волонтеры.

Напомним, из Крыма в ближайшее время направят две машины с гуманитарной помощью беженцам из Донбасса, прибывшим в Ростовскую область. Всего за неделю волонтеры собрали десятки тонн вещей первой необходимости, продуктов питания, воды, одежды и даже мелкой бытовой техники.

Справка: Как показали исследования ВЦИОМ, прием граждан из Донецкой и Луганской народных республик поддерживают до 82% жителей России, а также предоставление им материальной помощи. О готовности принять беженцев Донбасса заявили жители 43 регионов страны.

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