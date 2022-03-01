Жители Херсонской области получили 2 тонны гуманитарной помощи от Крыма

Жительница одного из сел Херсонской области обратилась за помощью к главе Крыма в соцсетях. Фото: Миниформ РК

Власти Крыма совместно с представителями Минобороны РФ доставили около 2 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области. Как сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, помощь была оказана по поручению президента РФ Владимира Путина.

- Поступило обращение через соцсети главы республики о том, что жители одного из сел Херсонской области нуждаются в помощи. У них отсутствуют медикаменты, продукты питания, электричество и вода. Было принято решение данному населенному пункту оказать помощь, - сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

По его словам, украинцы получили продукты питания, предметы первой необходимости и личной гигиены, а также воду.

Украинцы получили продукты питания, предметы первой необходимости и личной гигиены. Фото: Миниформ РК

Жительница поселка Татьяна Н. (имя изменено), находясь в отчаянии, написала на страницу Сергея Аксенова в соцсетях, и он оперативно помог.

- Все было организовано в короткие сроки. Организовали и сами продукты и доставку их на территорию. Очень благодарны за помощь, - рассказала жительница Херсонской области.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спят в метро и сметают хлеб: как живут в Харькове и Киеве после начала спецоперации на Украине

Улицы городов опустели, скопление людей только возле убежищ и магазинов (подробнее)