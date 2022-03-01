Что меняется с 1 марта 2022 года в Крыму: рост пенсий и разрешение строительства на сельхозземлях

Кратко рассказываем о нововведениях Фото: Иван ВИСЛОВ

1. Военным пенсионерам проиндексируют пенсию

Президент РФ Владимир Путин дал поручение проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятое решение касается около 2,6 миллиона человек по всей России. Их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года. Это позволит обогнать уровень инфляции прошлого года.

2. Фермерам запретили использовать ГМО

По всей России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий применять в сельском хозяйстве методы генной инженерии. При производстве «зеленых» продуктов можно применять интенсивные, но максимально безопасные технологии. Такая продукция будет отмечаться специальным знаком.

3. За оборотом оружия ужесточили контроль

Теперь получить право на покупку, хранение и использование оружия будет сложнее. Желающие должны пройти психиатрическое освидетельствование, а также сдать анализы на наркотические и психотропные вещества. Такое обследование нужно будет проходить в медучреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Владельцы оружия будут проходить медкомиссию каждые пять лет, и если у владельца обнаружат противопоказания, об этом будет проинформирована Росгвардия. Владелец должен будет сдать лицензию и оружие в Росгвардию.

4. Новый порядок выдачи медсправок водителям

С 1 марта утвержден новый порядок выдачи медсправок. Водителям, которых лишили прав за вождение в пьяном виде или за отказ от медосвидетельствования, будут сдавать анализы крови и мочи. Только после этого специальная комиссия примет решение о выдаче справки.

5. Разрешено строительство на сельхозземлях

С марта на землях, принадлежащих фермерским хозяйствам, можно строить жилые дома. Правда, есть ограничения. Площадь застройки не должна превышать 0,25% от земельного участка.

6. Выбрасывать бытовую технику теперь нельзя

Вступил в силу закон, запрещающий выбрасывать бытовую технику и компьютеры. Это ограничение касается предпринимателей и юрлиц. Отныне устройства нужно сдавать на переработку.

7. Свидетельства о смерти начнут выдавать в электронном виде

Медицинские организации теперь обязаны вносить все сведения в информационную систему здравоохранения. После этого информация передается в Единый реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства. Так что, родным умершего не придется предоставлять документ в государственные органы.

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