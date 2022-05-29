Росавиация вновь продлила ограничение на полеты в Крым до 6 июня

Изначально предполагалось, что ограничения продлятся до 2 марта. Фото: new.sipaero.ru

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в Крым. На этот раз - до 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

- Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 6 июня 2022 года 03:45 часов по московскому времени, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани полуострова.

Для того, чтобы вернуть или обменять билет, можно обратиться в авиакомпанию.

Напомним, симферопольский аэропорт не работает уже три месяца. Он приостановил свою работу 24 февраля 2022 года из-за начала военной операции на территории Украины. Изначально предполагалось, что ограничения продлятся до 2 марта, однако с тех пор запрет на полеты неоднократно продлевали.

Но путь в Крыму все же есть. Желающим посетить полуостров можно просто воспользоваться альтернативными маршрутами, в частности, ж/д транспортом.

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