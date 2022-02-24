Аэропорт «Симферополь» приостановил работу из-за начала военной операции на Украине

Аэропорт "Симферополь" временно приостановил работу. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"/telegram

Международный аэропорт «Симферополь» приостановил работу до 2 марта в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе аэроузла.

- В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 2 марта 2022 года, - говорится в сообщении.

Кроме симферопольского аэропорта временно приостановлена работа воздушных гаваней в Ростове («Платов»), Краснодаре («Пашковский»), Анапе («Витязево»), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске и Воронеже.

Пассажирам ближайших рейсов и встречающим настоятельно не рекомендуют прибывать в аэропорты. Все изменения в работе авиагаваней можно уточнить на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Напомним, стром в четверг, 24 февраля, стало известно, что в граничащих с Украиной районах Крыма отменили занятия в школах. Учебные учреждения закрыли свои двери как минимум на два дня.

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