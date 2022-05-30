Бросил «коктейль Молотова»: в Симферополе неизвестный пытался поджечь военкомат

На неизвестного хулигана уже завели уголовное дело. Фото: Яндекс.Карты

В Симферополе пытались поджечь здание военного комиссариата на улице Сельвинского. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, произошло все около двух часов ночи 28 мая.

Неизвестный бросил в здание военкомата «коктейль Молотова». План, однако, не сработал - смесь не загорелась. Преступника поймала с поличным дежурный сторож военного комиссариата, однако, хулиган поспешно скрылся до приезда полиции.

- Была выявлена камера наблюдения, на которой видно силуэт мужчины, который бросает бутылку с горючей смесью и убегает. Осколки стеклянной бутылки изъяты, - рассказал собеседник издания.

Злодея разыскивает полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Официальных комментариев правоохранителей пока не поступало. Военный комиссар Крыма Юрий Лымарь в разговоре с корреспондентом КП-Крым сообщил, что на данный момент воздержится от комментариев.

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