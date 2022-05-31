Хакеры взломали сайт севастопольского муниципалитета и разместили баннер с украинским флагом

О неожиданном взломе сообщили в telegram-канале администрации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 31 мая сотрудники администрации Нахимовского округа Севастополя заметили неладное. Неизвестные взломали сайт муниципалитета и разместили там баннер с украинским флагом, гербом и фразой на украинском. О неожиданной хакерской атаке сообщили в telegram-канале администрации.

Так выглядит сайт администрации. Фото: Скриншот

- Уважаемые жители нашего округа, официальный сайт местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского муниципального округа взломан. В данный момент проводятся мероприятия по восстановлению работы сайта и удалению размещенной хакерами информации, - написали в пресс-службе и извинились за временные неудобства.

Оперативно вернуть сайт в прежний вид сотрудникам администрации не удалось, однако сейчас программисты устраняют все неполадки.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о взломе сайта администрации Симферополя. Тогда хакеры разместили фейковый материал о «скачке радиационного фона в Черном море возле Севастополя». В материале сообщалось, что жители Севастополя начали жаловаться на ухудшение самочувствия. Утверждалось, что в это время недалеко от города был отмечен скачок радиационного фона.

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