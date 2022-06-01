«Не люблю тату и накачанные губы»: член жюри поделилась мнением о россиянке, которая завоевала титул Миссис Крым

Девушка позиционирует себя как модель, блогер и танцовщица тверка. Фото: Ольга Валеева / ВК

Самой громкой новостью последних дней стал финал конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022», который прошел в Севастополе в самый последний день мая. По словам организаторов, в мероприятии приняли участие около двадцати самых красивых и харизматичных женщин, но одна из участниц привлекла особое внимание.

Короны достались четырем финалисткам - Рииме Даас, Елизавете Барабановой, Ольге Валеевой и Татьяне Мазуренко. Но Ольга поразила всех наповал. Именно ее яркая внешность стала поводом для бурного обсуждения среди пользователей соцсетей по всей стране.

34-летняя титулованная красотка Ольга Валеева - обладательница весьма неординарной внешности. Она завоевала симпатию жюри и титул «Миссис королева красоты - Крым». В соцсетях красавицу знают как Рыжулю. Она позиционирует себя как модель, блогер и танцовщица тверка. Раньше красавица жила в Полтаве, но несколько лет назад с концами переехала в Симферополь. У мисс-Крым также есть двое детей, которых она часто показывает у себя в профиле.

По словам Ольги, за время участия в конкурсе красоты она прожила другую маленькую жизнь и на несколько дней превратилась в принцессу, которой все любуются и восхищаются. Еще во время мероприятия Ольга заметила к себе особое отношение, ведь на нее все смотрели и даже подходили фотографироваться. Но после конкурса в соцсетях не оценили выбор жюри. Ольгу буквально затравили в Сети.

Как рассказала КП-Крым одна из членов жюри Ольга Матвеева, во время выступления Валеева показала свою харизму и артистичность, но в остальном немного проигрывала другим конкурсанткам.

- Все участницы были достойны первых мест. Они были хорошо подготовлены как по нарядам и макияжу, так и по номерам, танцам и песням. Мы наблюдали за всем с огромным удовольствием. Лично я отдала голос другой участнице, Ольга для меня слишком неординарная. Не очень люблю татуировки и сильно накаченные губы, но не хочу судить внешность. У каждого свой вкус, - отметила в беседе с КП-Крым Ольга Матвеева.

Сама же Мисс-Крым от комментариев отказалась. К внезапно свалившейся на нее славе она оказалась не готова и не захотела выходить на связь. Корреспондента КП-Крым Ольга удостоила лишь таким комментарием:

- Вы поугорать тоже хотите? Проходите мимо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчанку с колоритной внешностью, победившую на конкурсе красоты, затравили в соцсетях: «Зачем такие пельмени?»

34-летняя Ольга Валеева из Симферополя стала победительницей конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022» (подробнее)