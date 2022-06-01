Крымчанку с колоритной внешностью, победившую на конкурсе красоты, затравили в соцсетях: «Зачем такие пельмени?»

Как утверждают организаторы, в последнем этапе мероприятия участвовали только 20 самых красивых и харизматичных девушек. Фото: Ольга Валеева / ВК

В самый последний день мая в Севастополе прошел финал конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022». Как утверждают организаторы, в последнем этапе мероприятия участвовали только 20 самых красивых и харизматичных девушек, однако для самих зрителей и пользователей соцсетей это стало настоящим поводом для обсуждения...

Чтобы победить в конкурсе, девушки в течение нескольких месяцев готовились к выходу на сцену. Многие участвовали в подобном конкурсе впервые, поэтому им приходилось изучать азы дефиле, готовить костюмы и выбирать свой образ.

Конкурсы красоты в Севастополе и в Крыму – не редкость, их проводят здесь с завидной частотой, но каждый из них становится настоящим событием как для участниц, так и для зрителей. так случилось и с этим.

- Как директор и организатор конкурса красоты и таланта, «Королева красоты - Крым» я могу сказать, что получила колоссальное удовольствие от праздника. В этот конкурс я вложила всю свою душу и любовь. Мне очень хотелось сделать красиво, порадовать нашего зрителя и конечно же дать возможность каждой участнице показать себя и свои таланты, - рассказала организатор конкурса Юлия Кононенко и добавила, что главные победительницы конкурса «сразили жюри наповал».

Как итог, короны достались четырем финалисткам – Рииме Даас, Елизавете Барабановой, Ольге Валеевой и Татьяне Мазуренко, но «поразила» всех лишь одна.

Ольга Валеева - 34-летняя девушка с весьма неординарной внешностью. Она завоевала симпатию жюри и титул «Миссис королева красоты - Крым». По ее словам, за это время она прожила другую маленькую жизнь и на несколько дней стала принцессой, которой все любуются.

Фото: Ольга Валеева / ВК

- Знакомство с девочками, общение, репетиции, совместные переживания - это супер! Мы успели сдружиться, помогали во всем и подсказывали друг дружке. А когда я приходила домой после репетиций, укладывала детей спать и сама репетировала на кухне, - поделилась победительница.

Еще во время мероприятия она заметила к себе особое отношений, ведь на нее все смотрели и даже подходили фотографироваться. Однако после конкурса красоты в соцсетях не оценили выбор жюри. Девушку буквально затравили в Сети.

- Это же ужас! У жюри точно со зрением проблем нет?, - писали одни.

- Вы шутите все или это реально какой-то прикол? Быть не может, чтобы она победила, - подхватили другие.

Кто-то даже написал целый пост:

- Мнде. Женщины доводят себя до совершенного безобразия иногда. И интересно, сколько забашляли жюри за то, что именно она победила, или другие были еще более страшные и татуированные? Беда в том, что девочки берут с этого пример...

К внезапно свалившейся славе девушка оказалась не готова и даже отказалась выходить на связь.

- Вы поугорать тоже хотите? Проходите мимо!, - ответила «КП-Крым» победительница.

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