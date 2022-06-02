В Крыму учительницу физкультуры обвинили в домогательствах до 15-летней школьницы

Учительница физкультуры (справа) приставала к несовершеннолетней старшекласснице (слева) прямо в кабинете школы. Фото: соцсети\страница школы

В Джанкойском районе Крыма 20-летнюю учительницу обвинили в сексуальных домогательствах. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, на действия преподавателя физкультуры пожаловалась одна из учениц, которой еще не исполнилось 16-ти лет.

Дело происходило еще в начале мая в одном из сел Джанкойского района, где студентка-заочница Крымского Федерального университета работала учителем физкультуры. Девушке на тот момент было 19 лет (порог двадцатилетия она перешагнула уже после обвинений в домогательствах), а уроки она вела в том числе и у старших классов.

Ученица, на которую преподаватель «положила глаз», младше всего на четыре года, поэтому «спортсменка» решила, что это не будет проблемой и начала оказывать подопечной знаки внимания. Правда, о любовной связи учительницы и девушки-подростка стало известно силовикам. В итоге учителя физкультуры обвинили в сексуальных домогательствах.

- Жительница села Табачное Джанкойского района, трудоустроенная учителем, совершила развратные действия в отношении несовершеннолетней ученицы в помещении кабинета физкультуры, - подчеркнул собеседник издания.

На допросе у силовиков «физручка» не стала отрицать свою симпатию к ученице и призналась в своих действиях. Как КП-Крым стало известно от одного из учеников школы, между девушками могли быть любовные отношения. Не стали разъяснять ситуацию и учителя, с которыми пыталась связаться «Комсомолка».

Что касается обвинений в домогательствах, на данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Получить комментарии по этой ситуации в школе КП-Крым не удалось - сначала там не отвечали на звонки корреспондента, а потом и вовсе выключили телефон.

Учительница физкультуры прочитала вопрос корреспондента «Комсомолки» в соцсетях с просьбой прокомментировать ситуацию, но отвечать на него не стала.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Физрук крымской школы полтора года домогался малолетних учениц

Жертвами харассмента стали минимум пять девочек в возрасте до десяти лет (подробнее)