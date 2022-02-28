Физрук крымской школы полтора года домогался малолетних учениц

Приставал к ученицам физрук прямо на территории школы. Фото: соцсети

В Белогорском районе Крыма 62-летнего физрука обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к пятерым своим ученицам в возрасте 8 до 10 лет. Об этом КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

- Откровенно приставал к девочкам физрук прямо на территории школы. Достоверно известно минимум о пяти таких случаях. Жертвами непристойных предложений стали две десятилетние, две девятилетние и одна восьмилетняя школьницы. Своеобразные «уроки» мужчина проводил при этом на протяжении полутора лет. Соответственно, тогда самой младшей девочке вообще едва исполнилось семь лет. Школьницы, вероятно, даже не понимали, что происходит, - рассказал источник.

Как подчеркнул собеседник издания, физрук уже признался в противоправных действиях. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста». На данный момент мужчина задержан.

Судя по странице мужчины в соцсетях, он ведет достаточно активный образ жизни и следит за своим внешним видом. О семье крымского физрука ничего не известно.

Как стало известно КП-Крым, по специальности мужчина работает в школе 19 лет, а его общий стаж работы учителем - 36 лет. В школе Белогорского района он единственный преподаватель физкультуры. Связаться с администрацией учебного учреждения на момент публикации не удалось - все указанные на сайте школы телефоны выключены.

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