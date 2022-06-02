Во время обвала кровли здания в центре Симферополя под завалами оказалась женщина

Обвал произошел вечером 1 июня Фото: Александра Тимощенко

В самом центре Симферополя на улице Севастопольской жители двухэтажного дома заметили, как на втором этаже начал обваливаться балкон. В этот момент наверху находилась пожилая женщина, а этажом ниже принимал посетителей магазин посуды. Несколько секунд был слышен сильный хруст. В следующий миг огромный кусок бетона рухнул вниз.

ЧП произошло 1 июня на улице Севастопольской, 12. Магазин, на который обрушилась кровля, открылся всего полгода назад. После случившегося его пришлось срочно закрывать, а посетителей выводить из помещения. В момент обвала кровли под балконом находилась одна из сотрудниц. К счастью, она успела быстро выбежать из комнаты, где произошло обрушение.

Вскоре на помощь приехали сотрудники МЧС.

О ситуации КП-Крым рассказала хозяйка магазина Элеонора Горюджю. Когда все произошло, она находилась на месте.

В момент обвала наверху находилась пожилая женщина Фото: Александра Тимощенко

- Вы представить себе не можете, что тут вчера творилось. Площадь магазина у нас не очень большая, но есть две маленьких комнатки – туалет и кабинет для менеджеров. Там мы храним наши вещи, одежду и большую часть товара. И вот около пяти вечера в комнатке находилась наша уборщица, которая и оказалась под завалами. Слава богу, она быстро успела оттуда выбраться, - рассказывает КП-Крым владелица.

Так сейчас выглядит дом Фото: Александра Тимощенко

В момент обвала чужого балкона в магазине выбило счетчики и повредился бойлер. Весь следующий день после обвала сотрудникам пришлось прибираться в магазине.

Сотрудники ЖЭКа, по словам директора магазина, лишь развели руками.

Оказывается, дом в самом центре города не состоит у них на учете, поэтому ремонт жильцам и арендаторам предлагают делать за свой счет.

Жильцам предлагают отремонтировать дом за свой счет Фото: Александра Тимощенко

- Хозяйка этого помещения не появляется здесь больше суток. Ей плевать на нас и наши проблемы, хотя мы платим за аренду больше 100 тысяч, выплачиваем коммуналку и плюс около трех тысяч за какие-то ремонтные работы. А ремонт нам предлагают делать самим…

Сейчас продавцы магазина переживают, может ли разрушение пойти дальше, ведь около 80% товара оказалось под завалами.

Само здание внутри выглядит плачевно. Старый подъезд, облупившиеся стены и разваливающиеся ступеньки. Дом был построен еще в 19 веке и, кажется, с того момента его реставрацией никто не занимался. В основном жители двухэтажки – это пожилые люди в возрасте 70-80 лет. Больше 50 лет они живут в доме и не могут добиться нормальных условий. Экскурсию по аварийному историческому зданию провела жительница квартиры Светлана.

В основном жители двухэтажки – это пожилые люди в возрасте 70-80 лет Фото: Александра Тимощенко

По ее словам, кровля дома обвалилась из-за неправильного ремонта балкона и непрофессиональной перепланировки квартир. В какой-то момент стены просто не выдержали нагрузки и произошел обвал.

- Наш дом в ужасном состоянии, но никому до нас дела нет. Весь подвал залит водой, дороги во дворе разбиты, еще и кровля рухнула. Жить в таких условиях – одно издевательство.

КП-Крым также обратилась в местную администрацию. В пресс-службе ответили, что с ситуацией знакомы. В день инцидента на место выезжали сотрудники администрации, которые до сих пор проводят разбирательства.

Экскурсию по "развалинам" корреспонденту "Комсомолки" провела жительница дома Светлана Фото: Александра Тимощенко

- Обвалившаяся часть – это частная собственность, есть признаки незаконной перепланировки, но это все будут проверять специалисты, - отметили в горадминистрации.

Как сообщили в МЧС по республике, в день обвала на место также приезжали спасатели. Они оказали нужную помощь жителям дома. Помощь медиков никому не понадобилась.

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