Как добраться в Крым летом 2022 года: самые быстрые и комфортные способы

В Крыму уже все готово к приему туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму уже все готово к приему туристов - отели рады принять гостей, погода благоволит и даже с масочным режимом наступает пора прощаться. Некоторых россиян до сих пор пугает «закрытое небо», но переживать не стоит - существует множество вариантов доехать до полуострова с любой точки нашей родины. Как добраться в Крым летом 2022 года объяснили в Минкурортов республики в рамках проекта «Гостеприимный Крым».

«Комсомолка» публикует самые удобные способы добраться в Крым из разных уголков страны, включая Дальний Восток, и провести прекрасный отпуск.

ПОЕЗД

Возросший пассажиропоток из-за закрытого крымского аэропорта «взяла на себя» Крымская железная дорога. В 2022 году в Крым будут ходить поезда по 17 направлениям (годом ранее их было 14).

Так, со 2 июня начал курсировать поезд из Анапы в Симферополь. Кроме того, дополнительные поезда запустят из Санкт-Петербурга в Феодосию, также из Астрахани и Кисловодска в Симферополь, из Архангельска в Севастополь (в качестве прицепной группы к поезду Мурманск - Севастополь) и из Белгорода в Симферополь (как прицепная группа к поезду Симферополь - Смоленск).

Летом в Крым и Севастополь будут ходить пять поездов из Москвы, три - из Санкт-Петербурга, а также 10 поездов из регионов России - от Адлера до Перми. Полное расписание поездов можно посмотреть на официальном сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

АВТОБУС

Автобусы регулярно ходят в Крым как из ближайших городов - Новороссийска, Краснодара, Анапы, так и более отдаленных - из Астрахани, Пятигорска, Москвы.

Дорога в Симферополь из Москвы в займет от 23 до 30 часов, из Пятигорска в среднем 19 часов, а из Астрахани - 20 часов. Кроме того, набирают популярность и автобусные чартеры на Черноморское побережье. Их уже запустили несколько компаний.

Чтобы сэкономить время, можно совмещать несколько способов добраться в Крым. К примеру, долететь до ближайшего аэропорта, а дальше выбрать другой транспорт.

Фото: Министерство курортов и туризма РК

САМОЛЕТ - ПОЕЗД

Самый популярный составной маршрут - прилететь в Сочи и пересесть на поезд Адлер-Симферополь. Добраться до Сочи можно из нескольких десятков регионов. Последняя электричка из Сочи, на которой можно успеть на «Таврию», отправляется из аэропорта в 15:23. Таким образом, нужно прилететь в южный город не позднее 14:00.

Можно также добраться на самолете до Астрахани, Волгограда, Минеральных Вод и также сделать пересадку на поезд в Крым.

Министерство курортов и туризма РК

САМОЛЕТ- АВТОБУС

Если не хочется ехать на поезде, можно добраться в Крым на автобусе из Сочи, Минвод или Ставрополя. Так, время в пути на автобусе Сочи-Симферополь, Минводы-Симферополь составит 16-17 часов. Из Ставрополя в Симферополь можно добраться за 12 часов.

ПОЕЗД - АВТОБУС

Вариант предпочтителен для жителей не особо отдаленных регионов страны, не желающих долго ехать на одном и том же транспорте. Добраться на полуостров можно с пересадкой в Краснодарском крае, купив билеты на поезд до Краснодара или Анапы, а уже оттуда на выдвинуться на автобусе в Крым.

Фото: Министерство курортов и туризма РК

АВТОМОБИЛЬ

По-прежнему остается самым удобным и популярным способом добраться в Крым. В этом году, для автотуристов подготовили специальные бонусы. Так, с 1 июня отели Крыма предлагают для своих гостей-автотуристов бесплатные парковки на территории размещения. А в крымских городах увеличивается количество парковочных пространств. В акции принимают участие отели в курортных городах и районах Крыма: Симферополь, Евпатория, Алушта, Судак, Феодосия, Судак, Керчь и др. Бесплатная парковка на территории отелей будет доступна автотуристам на весь запланированный срок их пребывания.

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