Как отмечают День города в Симферополе 2022

Пчелы - это символ Симферополя. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе 4 и 5 июня празднуют День города.

Центральная часть столичного города в субботний день превратилась в площадку для ярких и красочных мероприятий, в которых задействованы и взрослые, и дети.

Веселые пчелы развлекают детей и взрослых. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главными сказочными персонажами торжества стали симпатичные пчелки.

Пчела – это символ Симферополя, которым украшен герб столицы Республики Крым. А название Симферополь с древнегреческого переводится, как «город пользы», «город-собиратель», и пчела, как никто другой олицетворяет это значение.

Трудолюбивые перепончатокрылые и здесь не прохлаждаются без дела. Они задают тон всему празднику: затевают игры, конкурсы и водят хороводы с гостями и жителями Крыма, независимо от их возраста.

В городе много талантливых шахматистов. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Хотя охотнее всего в мероприятиях принимают участие юные крымчане.

На празднике можно блеснуть своими талантами в шахматах.

Турнир по настольному теннису. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Уличный баскетбол в честь Дня города. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Можно показать на людях сноровку и волю к победе в разнообразных соревнованиях.

В центре города появились красивые фотозоны. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Праздник важно сохранить, чтобы воспоминания о нем, как можно дольше грели душу и сердце. Поэтому по правилам хорошего тона полагается сделать снимок, еще лучше много снимков на память, благо для этого есть специально обустроенные зоны.

Счастливая пара создала семью в День города Симферополя. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Влюбленные выбрали праздничную дату, чтобы заключить крепкий и надежный семейный союз.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Симферополе 2022: праздничная программа на субботу и воскресенье

Как пройдет День города в Симферополе 2022 (подробнее)