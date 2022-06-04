Как отмечают День города в Симферополе 2022

Пчелы - это символ Симферополя.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Симферополе 4 и 5 июня празднуют День города.
Центральная часть столичного города в субботний день превратилась в площадку для ярких и красочных мероприятий, в которых задействованы и взрослые, и дети.
Веселые пчелы развлекают детей и взрослых.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Главными сказочными персонажами торжества стали симпатичные пчелки.
Пчела – это символ Симферополя, которым украшен герб столицы Республики Крым. А название Симферополь с древнегреческого переводится, как «город пользы», «город-собиратель», и пчела, как никто другой олицетворяет это значение.
Трудолюбивые перепончатокрылые и здесь не прохлаждаются без дела. Они задают тон всему празднику: затевают игры, конкурсы и водят хороводы с гостями и жителями Крыма, независимо от их возраста.
В городе много талантливых шахматистов.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Хотя охотнее всего в мероприятиях принимают участие юные крымчане.
На празднике можно блеснуть своими талантами в шахматах.
Турнир по настольному теннису.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Уличный баскетбол в честь Дня города.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Можно показать на людях сноровку и волю к победе в разнообразных соревнованиях.
В центре города появились красивые фотозоны.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Праздник важно сохранить, чтобы воспоминания о нем, как можно дольше грели душу и сердце. Поэтому по правилам хорошего тона полагается сделать снимок, еще лучше много снимков на память, благо для этого есть специально обустроенные зоны.
Счастливая пара создала семью в День города Симферополя.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Влюбленные выбрали праздничную дату, чтобы заключить крепкий и надежный семейный союз.
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