Стартап, кэшбек, лайфхак: за какие заимствования в Крыму хотят штрафовать

Крымское информационное пространство хотят очистить от иностранных заимствований Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму процесс по замещению заимствований в русской речи не оставили на уровне одной лишь инициативы. Если в конце апреля предложение на использование иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, было поддержано на законодательном уровне, то в начале июня в крымском парламенте уже подготовили целый словарь по замещению иностранных слов русскими.

- Мы в Крыму десятилетиями противостояли насильственной украинизации и потому, наверное, лучше других наших сограждан осознаем место и значение русского языка для сохранения нашей цивилизационной общности, для тех ценностей, которые ее отличают от других цивилизаций, - написал в своем Telegram-канале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Он убежден, что сейчас наступил важный этап для начала борьбы с засильем импортной культуры. Кроме того, не так уж важно, чтобы в школьной программе обязательно был иностранный язык.

- У меня в школе не было учителя английского. Я вырос без английского языка и не считаю себя ущербным, - заявил спикер парламента.

Он обосновал это тем, что выучить язык, когда в этом возникнет реальная необходимость, не так сложно. Специфика и область работы у каждого разная, поэтому человек может сам для себя определить, в какой степени ему необходимо освоить тот или иной язык.

КАКИЕ СЛОВА ПОПАДУТ ПОД ТАБУ

Под запретом может оказаться длинный список англицизмов и американизмов, которые часто используют в рекламе. Такие вывески и билборды в Крыму можно встреть едва ли не на каждом шагу. Если признать, что реклама в какой-то степени диктует человеку, как ему жить, то и слова, которые в ней используются, становятся вирусными.

- Это касается слов: лайфхак, кофе-брейк, шоурум, кэшбек, прайм-тайм, секьюрити, стартап, пиар, маркетинг, контент, маркетплейс, ресепшн, бебиситтер, кейс, - рассказали «КП»-Крым в пресс-службе председателя Госсовета республики.

Ожидается, что в ближайшее время в Госдуме могут утвердить проект, касающийся закона «О внесении изменений в статьи» 5 и 38 Федерального закона «О рекламе». Можно предположить, что нововведения многим придутся не по душе, либо вовсе останутся без внимания. Поэтому с появлением новых ограничений придется задуматься и над новыми методами контроля соблюдения этих самых ограничений.

КАК БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

Одно из предложений - наказывать штрафом. Нельзя отрицать - мера кардинальная. Использование англицизмов или американизмов в рекламе однозначно резко снизится, однако, повлияет ли это в перспективе на речь молодых людей, сложно сказать. Так, в случае принятия поправок в закон, нарушителям придется выложить из кармана от 3 тыс. рублей (для физлиц) до 100-500 тыс. рублей (для юрлиц). Спикер Госсовета Крыма намерен выступить с этой инициативой на федеральном уровне 10 июня.

МНЕНИЕ ФИЛОЛОГА

Мнения филологов относительно «вредительства» заимствований в русской речи не сильно расходятся. Некоторые в большей, а некоторые в меньшей степени обеспокоены тем, что словарный запас современной российской молодежи по части владения исконно русскими словами сокращается.

- Наш язык уже находился на той грани, когда иностранные слова грозили уничтожить русскую речь. Вспомним времена Петра Великого, прорубившего окно в Европу, тогда русский язык едва не погиб в потоке зарубежных заимствований, - рассказала крымский филолог Наталья Заборцева, напомнив, что тогда богатство русской речи все же удалось сохранить благодаря выдающемуся русскому ученому Ломоносову.

Однако нельзя отрицать, что каждый язык под воздействием внешних факторов изменяется. И если судить трезво, то все языки Европы (и не только) постепенно американизируются. Конечно, один из факторов - экономия речевых усилий. Американский английский незамысловат в изучении и удобен в практическом применении. Еще немаловажные факторы - влияние США на поп-культуру, бизнес-модели и политику других стран. Это лишь некоторые причины, по которым английский стал глобальным лингва-франка в XXI веке и теперь используется в качестве упрощенного средства коммуникации во всем мире.

Крымская писательница и филолог Людмила Стахурская, считает, что иностранные слова и неологизмы есть в каждом языке, русский - не исключение. Это лишь свидетельствует о том, что время не стоит на месте, а система общения развивается.

- Английский давно вошел в нашу жизнь, как международный язык, поэтому его часто можно встретить в обиходе разных народов. Но это совсем не значит, что нужно на сто процентов заполнить родной язык англицизмами. Нужно развивать его, любить и все же не забывать о русских синонимах, - считает филолог.

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