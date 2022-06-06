В Керчи демонтируют уникальный фонтан-градирню советских лет

Фонтан возле ДК "Корабел" простоял с 1980 года. Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи рабочие приступили к демонтажу уникального фонтана советских лет возле Дворца культуры «Корабел» - здания завода «Залив», где проводились все значимые культурные мероприятия города.

ФОНТАН-ХОЛОДИЛЬНИК

Здание было построено в далеком 1979 году, а через год на площади перед дворцом заработал необычный для того времени фонтан. Он проектировался как градирня для систем кондиционирования ДК, то есть выполнял роль своеобразного холодильника для механизмов.

- Фонтан постоянно не использовался. Его включали только по праздникам – 1 мая, День судостроителя или во время партсобраний. Поэтому говорить о том, что он полностью обеспечивал охлаждение Дворца культуры нельзя. Для этого фонтан должен был бы работать постоянно. Да и при строительстве дворца все нюансы учли, и это уже было в принципе не нужно, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе завода «Залив», ссылаясь на данные старожилов предприятия.

Строительство Дворца культуры "Корабел". 1970-е годы. Фото: пресс-служба завода "Залив"

Сам фонтан радовал глаз. К нему была подведена музыка и он переливался яркими огнями. По сути это был первый советский светомузыкальный фонтан в городе, спроектированный и установленный силами завода «Залив», у которого к тому же регулировалась высота струи. Вокруг него всегда собиралось много народа. Но в 90-х общий упадок коснулся и фонтана. Его перестали ремонтировать и больше не включали.

ВОССТАНАВЛИВАТЬ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

На месте фонтана советских лет появится современный светомузыкальный фонтан. Фото: Юлия МАРКИНА

Сегодня фонтан срезали. Его чаша давно протекала и не держала воду, форсунки устарели и пришли в негодность. Восстанавливать его нецелесообразно, рассказал «КП-Крым» заместитель главы администрации Керчи Дмитрий Шеремет. По его словам, после реконструкции и благоустройства площади возле ДК «Корабел» на его месте появится новый фонтан – сухой, с подсветкой и музыкальным сопровождением.

- Благоустройство территории включает в себя фонтан, отвечающий всем нормам безопасности. Он не будет глубокий, как тот, куда можно было упасть и разбиться. Здесь будут струйки воды выскакивать из-под земли, и по нему будут бегать дети, его чаша будет скрыта под землей. Это будет намного безопасней. Потому что глубина старого фонтана, его чаши, метра три. По-хорошему его еще нужно было сеткой двухметровой огораживать, чтобы туда никто не упал,- рассказал Шеремет.

Все системы и форсунки фонтана давно не работают. Рабочие срезали его полностью. Фото: Юлия МАРКИНА

Работы должны завершить к началу октября. Чтобы уложиться в сроки благоустройства на площадь перед Дворцом культуры первым делом бросили все силы водоканала и службы теплосетей – они должны переложить пролегающие здесь коммуникации.

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