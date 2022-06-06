«Чистая провокация»: глава Крымского футбольного союза резко высказался о форме украинской сборной в отборе на ЧМ-2022

В Крыму назвали провокационной форму сборной Украины по футболу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изображение Крымского полуострова в составе Украины на форме сборной Незалежной по футболу является не чем иным, как провокацией. Об этом КП-Крым сообщил глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки», президент КФС отметил, что сейчас футбол вовлечен в политическую игру, а это плохо сказывается на спортсменах.

- До тех пор, пока политику не уберут из большого спорта, нам придется сталкиваться с подобными ситуациями. Спорт, в том числе футбол, должен объединять людей. А политики об этом забыли и используют его для внесения розни, - подчеркнул Сергей Бородкин.

Речь идет о футбольном матче, прошедшем 5 июня на стадионе «Кардифф Сити» в ходе отбора на ЧМ-2022, где сборная Уэльса принимала национальную команду Украины. Примечательно, что на форме украинской сборной по какой-то причине Крым был изображен в составе Незалежной.

- Не понимаю, зачем украинцы вообще нас трогают и используют территорию Крыма как часть своей страны. Крымский футбольный союз уже обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой дать разъяснение по этой ситуации. Чистая провокация со стороны украинцев, - рассказал президент Крымского футбольного союза.

По словам Сергея Бородкина, «спорт должен оставаться вне политики» и быть в руках лишь спортивных деятелей.

Стоит отметить, что сборная Уэльса обыграла Украину в отборочном матче ЧМ-2022. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы как будто не граждане России»: гендиректор ФК «Севастополь» о том, почему крымские команды до сих пор не включили в РФС

Сейчас перспективные футболисты вынуждены играть между собой (подробнее)