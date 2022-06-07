Эвакуировали целый район: в Севастополе обезвредили 250-киллограммовую немецкую авиабомбу

Из-за военной авиабомбы эвакуировали целый район. Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

В Севастополе в одном из жилых районов обнаружили опасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе МЧС города-героя, находился боеприпас в садоводческом товариществе «Родник».

Выяснилось, что опасной находкой является не что иное, как 250-киллограммовая немецкая авиабомба SD-250, причем опасный боеприпас был буквально в нескольких метрах от жилых домов. Спасатели приняли решение эвакуировать жителей и перевезти бомбу на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.

Немецкая авиабомба SD-250. Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

- Главное управление МЧС России по городу Севастополю и силы РСЧС региона были переведены в режим чрезвычайной ситуации. В кратчайший срок состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя, разработан комплекс мер, необходимых для успешного проведения операции, - отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Действовать нужно было предельно осторожно. Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

Район, где находилась опасная бомба, оцепили, а также перекрыли автомобильное движение на окрестных дорогах. Сотрудники МЧС вели мониторинг с воздуха с помощью беспилотников. В целом от экстренных служб и ведомств в операции был задействовано 121 человек, а также 33 единицы техники. Пять единиц техники и 36 человек в том числе - сотрудники МЧС России.

Бомба представляла опасность для жителей. Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

Самым сложным в этой ситуации было именно близкое нахождение бомбы к жилым домам, поэтому действовать надо было быстро. Спасатели эвакуировали на специальных автобусах 46 человек, среди которых было 24 ребенка. На время проведения работ севастопольцев разместили в кинотеатре «Москва».

Жителей незамедлительно эвакуировали. Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

В это время сотрудники МЧС в сопровождении экипажа Госавтоинспекции доставили немецкую бомбу на спецполигон, где позже и ликвидировали путем подрыва. Как подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства, уничтожение боеприпаса прошло в штатном режиме и обошлось без опасных последствий для городской инфраструктуры.

Спасатели эвакуировали почти 50 человек, половина из которых - дети. Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

Опасный боеприпас вывезли на спецполигон и уничтожили. Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

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