В Севастополе из-за военной авиабомбы эвакуировали коттеджный поселок

В мероприятии участвовали 156 спасателей. Фото: пресс-служба МЧС по Севастополю

В Севастополе ликвидировали стокилограммовый боеприпас времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе МЧС города-героя, бомба была обнаружена 22 февраля в садоводчестве «Рябинушка» Гагаринского муниципального округа.

Опасная находка оказалась советской авиабомбой ФАБ-100. Севастопольские спасатели, оценив состояние бомбы, решили провести ее транспортировку для последующего уничтожения.

- Было установлено, что в опасную зону попадают семь садоводческих товариществ, где расположены 75 жилых домов. Для эвакуации граждан - 27 человек, в том числе семи детей - были предоставлены автобусы. Мониторинг с воздуха специалисты МЧС России вели с помощью беспилотных летательных аппаратов, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

В предполагаемой зоне воздействия боеприпаса были отключены все электрические и газовые коммуникации. Контролировал ход работ начальник севастопольского ГУ МЧС Алексей Рохлин. Всего в мероприятии участвовали 156 человек и 41 единица техники, в том числе 32 спасателя и четыре единицы техники и от МЧС России.

Как отметили в пресс-службе севастопольского МЧС, операция по уничтожению бомбы прошла в штатном режиме и не нанесла урона городской инфраструктуре. Взорвали советский боеприпас (вместе с еще четырьмя подобными предметами) на полигоне МЧС.

Напомним, это далеко не первый случай обнаружения военных боеприпасов в черте Севастополя. Так, в середине февраля из-за этого были эвакуированы жители нескольких домов в Балаклаве. Недалеко от Лукомской улицы была найдена 50-килограммовая немецкая авиабомба SC-50. Позже она также была ликвидирована в штатном режиме.

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