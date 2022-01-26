В Ленинском районе обезвредили 9 авиационных бомб времен войны

Обезвреживание взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны в Ленинском районе. Фото: 82.mchs.gov.ru

В Ленинском районе 25 января пиротехники обезвредили 9 бомб времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Среди них были одна фугасно-авиационная бомба (ФАБ-250), одна зажигательная авиабомба (ЗАБ-50) и 7 авиационных бомб (АО-10).

- Проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, - говорится в сообщении, - говорится в сообщении.

В опасных работах принимали участие пятеро специалистов, которые использовали 2 единицы спецтехники.

На территории Крымского полуострова постоянно находят взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Так,за минувший год военные инженеры Черноморского флота обезвредили более 13 тысяч таких предметов.

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