«Сильно хромает и не выходит из воды»: лебедю с пробитой лапой на пляже в Керчи так и не смогли помочь

Лебедю, который живет на пляже в Керчи, прострелили лапу и он не может ходить. Фото: Виктория Хайновская

Лебедя с пробитой лапой, который живет на пляже в Керчи, так и не смогли отправить к ветеринару. В городе не нашлось смельчака, который смог бы заманить и поймать птицу, чтобы транспортировать к специалистам или в бахчисарайский зоопарк, где заявили о готовности ее принять.

У птицы серьезная травма - отдыхающие заметили дыру между перепонками на лапе. Преодолеть боль помогает вода, поэтому лебедь редко выходит на берег. Он плавает в море, задрав больную лапу кверху, а здоровой гребет.

- Переживаю, что у него нога вообще отсохнет, если мы его не отправим на лечение. Пожалуйста, давайте, что- то предпримем,- написала «Комсомолке» Виктория Хайновская, которая сняла птицу на видео.

По словам девушки, лебедь живет на пляже около двух лет. Его подкармливают местные жители. Но не так давно птица стала сильно хромать и почти перестала выходить из воды.

По мнению биолога Елены Макаренко, которая спасает птиц в Севастополе, лебедь мог стал жертвой живодеров или же в него стреляли, насквозь пробив лапу.

- Там, конечно, больно. Но у них другой болевой порог, они адаптируются. Пока в воде он не обращает на это внимания, а на сушу выйдет и болит. Однозначно, ему нужна помощь. Иначе он с такой ногой и останется. Она может неправильно срастись и так и застыть. Как он будет на берегу, только за счет крыльев? На одной лапе далеко не ускачешь. Рано или поздно на берегу он пропадет, кто-нибудь прибьет его. А придут холода, он не сможет улететь. Если ноги не работают, он разбег по воде не даст, - отметила Макаренко.

Ранее директор бахчисарайского зоопарка Виктор Жиленко сообщил «КП-Крым», что в его зверинце готовы принять и вылечить больную птицу, но для этого лебедя должны доставить в Бахчисарай. Там для него найдется и место в вольере. Но пока в Керчи так и нашлось людей, готовых это сделать.

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