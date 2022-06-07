Россия открыла сухопутный коридор в Крым через материк

Уже осуществляется доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Фото: "Яндекс.Карты"

Возобновилось автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Также Минобороны совместно с РЖД обеспечили сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.

- Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым, - сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, общая протяженность восстановленных участков железнодорожного сообщения составляет 1200 километров. В перспективе это снизит логистические затраты, а также стоимость доставки товаров как на территорию ЛНР и ДНР, так и на Крымский полуостров. Некоторые грузы уже начали доставлять в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Если учесть, что Херсонская и Запорожская области торгуют не только с Крымом, но и с материковой частью России, путь для доставки грузов станет короче в два раза. Так, если сегодня из Херсона в Ростов через Крым дорога занимает около 1000 километров, то прямой путь из Херсона через Мариуполь составит уже около 500 километров. Кроме того, прямой путь снимет транспортную нагрузку на крымские дороги.

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