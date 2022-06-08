Бухта любви и Крымские Мальдивы: топ-5 нереально красивых пляжей для дикого отдыха летом

Крым – удивительное место для отдыха летом Фото: Александра Тимощенко

Выбрать пляж для купания в самый разгар сезона – дело непростое. Кому-то хочется просто поваляться на шезлонге под палящим солнцем, а кому-то погулять, сделать фотографии и покупаться с видом на красивые крымские пейзажи.

«Комсомолка» поможет разобраться, куда поехать в Крыму и где встретить красивые дикие пляжи.

Несмотря на то, что многие туристы из других регионов страны каждый год выбирают один и тот же маршрут для отдыха – Южный берег, на полуострове еще сотни красивых пляжей со своими уникальными видами и нетронутой природой.

КРЫМСКИЕ МАЛЬДИВЫ

Одним из таких мест считается Беляус. Это огромный песчано-ракушечный пляж возле поселка Знаменское на косе Беляус. Локация известна не всем любителям морского отдыха, поэтому даже летом там немноголюдно. За кристально-чистую воду с бирюзовым оттенком и очень светлый песок пляж называют Крымскими Мальдивами.

Пляж Беляус Фото: Александра Тимощенко

Коса разделяет воды Черного моря и Донузлав с соленой водой, поэтому главной особенностью пляжа считается то, что с двух сторон он окружен водой. Ширина пляжа составляет около 200 метров, длина - порядка 10 км. Из них около километра — территория окультуренная, а остальное пространство продолжает оставаться «диким», подходящим любителям не тронутой человеком природы.

Как добраться?

Пляж находится не так близко. Сначала нужно доехать до ближайшего крупного города, Черноморского, а позже добраться до Косы Беляус.

Из общественного транспорта из Черноморского в Знаменское идет маршрутка и несколько автобусов. Ездят они очень редко, один раз в несколько часов. Расписание нужно уточнять на месте. До Знаменского так же идут автобусы из Евпатории, Оленевки, Симферополя и других городов.

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПЛЯЖИ

Генеральские пляжи Фото: Архив "КП"

Это место славится самым теплым морем в Крыму. Генеральские пляжи расположены между поселками Золотое и Курортное на восточном побережье. Весь берег здесь покрыт крупным светлым песком, из которого выступают камни.

Как и Беляус, пляж не пользуется особенной популярностью среди туристов. Чаще всего здесь отдыхают с палатками местные. Он пустует даже в пик сезона, поэтому любители дикого отдыха на природе смогут провести на Генеральских пляжах незабываемые часы или даже дни.

Как добраться?

по керченскому направлению ехать до поселков Золотое или Курортное. Оттуда к Генеральским пляжам ведет грунтовая дорога.

БУХТА ЛАСПИ

Бухта Ласпи Фото: Никита ПОЛЬКО

Хоть пляж и находится на южном берегу Крыма, знают о нем далеко не все. Он скрыт от посторонних глаз горным поясом, который позволяет морской воде удерживать температуру выше, чем в других бухтах. Именно поэтому здесь можно открывать купальный сезон и отдыхать до глубокой осени, потому что море остается теплым.

К тому же, вода на пляже считается одной из самых чистых. Бухта Ласпи – очень красивое место для отдыха, походов, кемпинга и просто наслаждения природой.

Как добраться?

Пляж расположена в 40 км от Ялты. Добраться можно будет на рейсовом автобусе из Севастополя или из Симферополя, а затем доехать на катере.

ТИХАЯ БУХТА

Тихая бухта Фото: Иван ВИСЛОВ

Название этого места говорит само за себя. Это обособленный кусок суши и моря, который огражден от остальной части города горами. Здесь почти всегда чистое море и идеальные условия для купания и кемпинга.

Пейзажи бухты часто писал художник Максимилиан Волошин. Также тут снималось много разных кинокартин.

Как добраться?

Бухта находится между Коктебелем и поселком Орджоникидзе. От Коктебеля до нее можно дойти и пешком за 40 минут, а можно подъехать на машине. На берегу есть кемпинг с платными услугами цивилизации. В него входит стоянка, душ, аренда разных принадлежностей.

БУХТА ЛЮБВИ

Бухта Любви. Фото: Википедия

Бухта с романтичным названием находится недалеко от Алушты. Это закрытый уголок между поселком Рыбачье и Малореченское. Чтобы доехать до нее, нужно одолеть не самый легкий путь по скалам. Из-за того, что здесь расположено жерло вулкана, под водой можно найти много интересного. А со скалы открывается потрясающий вид на побережье.

Как добраться?

Можно доехать до Алушты, а после пересесть на рейсовый автобус до поселка Рыбачье. Дальше есть два варианта дороги – пешком или морем, взяв в аренду катер или лодку.

Крым – удивительное место. Несмотря на то, что мы перечислили всего пять мест, о которых мало кто знает, на полуострове есть еще десятки живописных уголков для уютного и тихого отдыха.

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