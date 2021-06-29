Топ-5 популярных пляжей Крыма: Куда поехать туристам после наводнения в Ялте

На полуострове много красивых пляжей со своими уникальными видами и природой. Фото: Архив "КП"

Выбор пляжа для отдыха - дело ответственное. Часто хочется не просто поваляться на шезлонге под палящим солнцем, а погулять, сделать фотографии и посмотреть на крымские пейзажи. Раньше ездили в Ялту, а теперь там еще долго не покупаешься. «Комсомолка» поможет разобраться, куда поехать в Крыму после потопа и на что посмотреть.

Многие туристы с других регионов страны уже который год подряд выбирают один и тот же маршрут для отдыха - Южный берег. Но на полуострове еще много красивых пляжей со своими уникальными видами и природой.

ЕВПАТОРИЯ

Этот курорт уже много лет считается детским. Здесь и пляжи с мелким песочком, и дно ровное, и море не глубокое. На набережной малышей развлекают аниматоры, рядом с берегом есть кафе и рестораны, а вечером всегда есть где отдохнуть взрослым. Только вот сейчас большинство пляжей города усеяно туристами. Из-за закрытых пляжей в Ялте курортники массово ринулись именно в Евпаторию.

Евпатория Фото: Архив "КП"

Самые популярные пляжи - это «Лазурный берег», «Оазис», «Робинзон» и «Солярис».

Инфраструктура: на пляжах всегда можно найти шезлонги, зонтики или арендовать палатки, тут есть кабинки для переодевания и детские аттракционы.

КОКТЕБЕЛЬ

Восточная часть Крыма не самая популярная среди отдыхающих. Здесь обычно загорают и купаются местные, а туристы едут на ЮБК. Но пора расширять горизонты, ведь и в этой стороне полуострова очень много красивых мест.

Чистое прозрачное море и очень живописные декорации вряд ли оставят равнодушным хоть одного туриста. В Коктебель хорошо приезжать компанией друзей с палатками. Для этого лучше отправиться в сторону мыса Хамелеон или Тихой бухты. Рядом с городским пляжем можно позагорать и на нудистском пляже. Он здесь единственный официальный в Крыму. От общественного он ничем не огорожен, но местные жители и отдыхающие к этому давно привыкли.

Самые популярные: многие люди любят позагорать и поплавать на городском пляже, так как он находится прямо на набережной, но любителям более уединенного и дикого отдыха можно пойти в сторону Тихой или Лисьей Бухты, а также мыса Хамелеон.

Инфраструктура: на общественном пляже есть все для удобного отдыха - кабинки для переодевания, биотуалеты, аттракционы и лежаки, но на нудистских и диких пляжах обо всех удобствах нужно позаботиться заранее.

ФЕОДОСИЯ

Об этом направлении тоже часто забывают материковые туристы. Но именно Феодосия славится своими песочными пляжами и неглубоким теплым морем. Утром и вечером здесь всегда можно найти себе место на берегу, а в перерывах между пляжным отдыхом - забраться на Генуэзскую крепость, посмотреть на башню святого Константина, зайти в картинную галерею Айвазовского или на дачу-дворец Стамболи.

На побережье полуострова можно найти пляж на любой вкус Фото: "КП" Архив

Инфраструктура: на городском пляже есть душ, лежаки, палатки и кабинки для переодевания.

СУДАК

Это место понравится как семейным парам с детьми, так и молодежи. Многие пляжи здесь ухоженные и чистые, везде установлены навесы и кабинки для переодевания, прибрежная зона оборудована для людей с ограниченными физическими способностями. Здесь очень удобный вход в воду. А благодаря тому, что дно у берега мелкое, купальный сезон начинается намного раньше и длится дольше. Также очень удобно, что благодаря горам на пляжах нет шторма и сильных ветров.

Судак Фото: Архив "КП"

Инфраструктура: городские пляжи оборудованы всем необходимым – от раздевалок до биотуалетов, однако в черте города есть и дикие пляжи без удобств.

Мыс Меганом Фото: "КП" Архив

Самые популярные пляжи: Центральный пляж, «Меганом», платный пляж «Мохито», «Сокол», «Горизонт», «Колхозный пляж».

СЕВАСТОПОЛЬ

В Севастополе очень много городских пляжей, на которых чаще всего отдыхают все местные жители. Почти везде каменистый пляж и сложный проход к воде, но для семейного отдыха с детьми хорошо подойдет пляж «Омега» с песчаным пляжем и мелким дном. Для любителей экстремального и красивого отдыха хорошо подойдет пляж «Маяк» на мысе Фиолент. Спускаться к воде нужно по тросам, но на берегу вас ждет пляж как из рекламы с лазурной водой и белым песком.

Севастополь Фото: Архив "КП"

Для красивого отдыха также подойдет пляж «Васили» в Балаклаве с прозрачной водой и удобным галечным берегом. Но, чтобы сюда спуститься, нужно преодолеть около 500 ступенек вниз, а потом вверх.

Рядом с Севастополем есть не самый популярный, но очень красивый пляж в поселке Кача. Песчаный берег, чистая вода и очень мало людей - что еще нужно для отдыха?

Инфраструктура: на городских пляжах в городе всегда есть кабинки для переодевания, биотуалеты, детские площадки и аттракционы.

Самые популярные: «Омега», «Солдатский», «Казачья бухта», «Голубая бухта».

Напомним, море у берегов Керчи и Ялты после недавних потопов все еще остается закрытым. Позагорать и поваляться под солнцем уже можно, но купание все еще небезопасно, так как есть риск осложнения кишечными инфекциями. На 8 пляжах в центре города требуется повторно обследовать дно, а еще на четырех продолжаются ремонтные работы.

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