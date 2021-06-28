Ялтинские пляжи открыты, но купаться запрещено

Официально пляжи Ялты закрыты с 18 июня Фото: Александра Тимощенко

Роспотребнадзор с 28 июня начинает проводить исследование качества морской воды на курортах Большой Ялты. Отбор проб будет проходить три дня и не на всех пляжах.

- Мы начали отбор проб с учетом погодных условий и циркуляции течений вдоль берега, - сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - В первую очередь будем исследовать территорию от Фороса до Алупки. Это первые пляжи по которым может быть принято решение о возобновлении купания. По срокам пока говорить рано.

Запрет на купание вдоль побережья от Гурзуфа до Фороса продолжает действовать. Это не значит, что люди не могут принимать солнечные ванны, и доступ на пляжи перекрыт. Тем не менее, власти настаивают на ответственности пользователей за соблюдение моратория на морские купания.

- Прошу всех арендаторов и пользователей пляжей запретить доступ в воду, - обратилась через соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко.

Отдыхающие игнорируют запрет. Фото: скрин-копия веб-камеры в Ливадии

Туристы не согласны с категоричностью запрета. Во-первых, в публичном доступе нет результатов анализа морской воды, чтобы подтвердить заявления о ее опасности для здоровья. Во-вторых, грязевые и мусорные потоки сошли далеко не на всем побережье. Самый известный Массандровский пляж оказался в стороне от схода сели и курортники не видят причин отказываться от морских ванн.

- Для тех, кто купается там, где она грязная, она такая и будет. На Массандровском чистая прозрачная вода. Запрещают. Но всем пофиг. Купаемся, - пишут в соцсетях гости Ялты. - На набережной и городском пляже вода грязная, а Массандровский и дальше - вода чистая. Зачем там туристам запрещать купаться? В августе когда вода 28°с дети ее наглотаются, каждый год болеют, и ни чего, все нормально, запретов нет. А сейчас, когда вода 20°с на Массандровском пляже, где нет речек, и вода на следующий день после 18 числа уже была нормальная и люди купались, не понимаю, зачем 28 числа запрещать купаться на чистом пляже? Насчет Прибоя да, там и правда вода грязная, там не надо пока купаться.

Даже на онлайн веб-камерах видно, что пляжники не ограничиваются солнечными ванными и купаются в море. Темпы работы Роспотребнадзора не совпадают с длительностью отдыха гостей Крыма - пляжи тотально закрыты в регионе больше 10 дней, тогда как большинство приезжают в отпуск на две недели максимум.

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