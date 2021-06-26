Топ-10 фото Ялты после потопа

К 29 июня Ялта должна быть чиста и ухожена Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ялте сегодня прошел очередной ливень с выпадением до 20 мм осадков. По руслам рек Водопадная и Быстрая вновь устремились потоки, подтапливая расположенные вблизи здания.

Как и 18 июня, в первую очередь пострадали строения, расположенные вблизи рек на улицах Кривошты, Вергасова, Киевская, Ломоносова, Бирюкова, Спендиарова. Осушенные недавно подвалы пришлось выкачивать вновь. Ситуация под контролем. Работы по ликвидации ЧС в Ялте должны быть завершены к 29 июня.

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