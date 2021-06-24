Спасатели проводят дезинфекцию высушенных помещений и подвалов в Ялте

Представители МЧС проводят дезинфекционную обработку. Фото: ГУ МЧС по РК

В городах Крыма, которые пострадали во время потопа 17-18 июня, проводится дезинфекционная обработка и санитарная очистка территорий, сообщили в главном управлении МЧС по РК.

Специалисты обрабатывают социально значимые объекты, подвалы жилых домов, зданий и сооружений, из которых уже откачали воду и просушили с помощью тепловых пушек.

- Меры предприняты с целью недопущения инфекционных заболеваний и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Состав дезраствора безопасен для людей и животных. Фото: ГУ МЧС по РК

Спасатели используют для дезинфекции дезраствор. Его состав безопасен для людей и животных, но эффективен против вирусов и бактерий.

- Подразделения МЧС России в количестве более 700 человек в составе общей группировки РСЧС продолжают ликвидировать (последствия) чрезвычайной ситуации на территории Ялты. В том числе, для ликвидации привлечены спецподразделения, которые проводят дезобработку помещений социально значимых объектов и улиц, - сообщил журналистам начальник главного управления МЧС по Республике Крым Аркадий Ожигин.

Напомним, в некоторых регионах Крыма выпало рекордное количество осадков. Сильные ливни затопили Керчь и Ялту, в республике был введен ЧС. На пляжах Ялты до сих пор запрещено купаться.

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