Аксенов: Купание на центральных пляжах Ялты под запретом еще минимум неделю

В море Ялты смыло много камней, грязи и мусора, есть риск распространения кишечных инфекций. Фото: Александра Тимощенко

Власти Крыма запретили купаться на пляжах центральной части Большой Ялты еще как минимум неделю. В муниципалитетах будут открывать береговую зону постепенно, после тщательной проверки воды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Забор проб начнут в Форосе и Гурзуфе. В центре Ялты по-прежнему сохраняется самая тяжелая ситуация.

- Я боюсь, что в бухте еще неделю нельзя будет купаться, если не больше. Я надеюсь, что в поселках быстрее очистится. Меньший объем ходил, чем в центре на набережной. Готовы поэтапно открывать. Но сегодня рекомендую крымчанам и гостям не купаться, – сказал Аксенов.

Напомним, что запрет на купание в акватории курортной столицы полуострова введен из-за сильного наводнения, которое спровоцировала разбушевавшаяся на прошлой неделе стихия. В результате в море Ялты смыло все нечистоты береговой территории. Есть риск распространения инфекций через воду.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что пляжи центра Ялты точно первыми не откроют.

- С понедельника, в течение трех дней будут отбираться пробы в двух контрольных точках. После отработки первой группы пляжей мы перейдем к отработке следующих, – отметила Пеньковская.

По ее словам, все будет зависеть от первых показателей качества воды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждать ли Крыму коронавирусных ограничений по примеру Краснодара

На полуострове растет уровень заболеваемости COVID-19 (подробнее)

Спасатели проводят дезинфекцию высушенных помещений и подвалов в Ялте

Такие меры предприняты, чтобы не допустить распространение инфекционных заболеваний (подробнее)

Строительство канализации в Коктебеле не помешает отдыху туристов

Работы в центре поселка возбновят по окончанию курортного сезона (подробнее)