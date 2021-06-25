Строительство канализации в Коктебеле не помешает отдыху туристов

Работы в поселке летом проводить не будут Фото: Анна КИРИЕНКО

Строительство канализационно-очистных сооружений в поселке Коктебель, которое предусмотрено Федеральной целевой программой развития Крыма, в летний период будет идти вне курортных зон. Такая договоренность была достигнута на выездном совещании по вопросу реализации проекта КОС Коктебель с системой разводящих коллекторов в курортном поселке.

Часть жителей Коктебеля просит остановить строительство на период курортного сезона, поскольку это вредит туристической привлекательности приморского поселка. Другие убеждены, что прекращать работы нельзя ни в коем случае, а в курортный сезон отдыху туристов не столько досаждает строительная техника, сколько канализационные стоки, стекающие прямо в море.

- Очень важно сейчас сделать это строительство максимально комфортным для жителей и туристов, - считает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Поэтому все работы ниже улицы Ленина ближе к морю в высокий сезон проводиться не будут.

Идет строительство фундаментов для будущих резервуаров. Фото: РСК

К реализации проекта приступили в 2020 году. За 1,4 миллиарда рублей к маю 2023 года Коктебель должен получить центральную канализацию с системой насосных станций и очистные за пределами населенного пункта в Армутлукской долине. 24,8 км сборных коллекторов, 5 канализационно-насосных станций и 9,8 км напорных сетей должны обеспечить сбор и очистку канализационных стоков всего поселка Коктебель.

- Строительство такого важного для Коктебеля инфраструктурного объекта продолжается по графику, а в некоторых случаях даже с опережением, - подчеркнул министр курортов. - Работы проводит достаточно серьезный подрядчик - строит быстро и качественно, восстанавливает после себя дорожное покрытие. С населением и общественностью мы на связи, все острые вопросы решаются в оперативном режиме, в случае возникновения любых проблем мы обращаемся друг к другу напрямую. Поскольку самый главный вопрос для всех - это как можно быстрее построить очистные сооружения в Коктебеле.

Главная проблема при прокладке сетей - узкие улочки Коктебеля. Фото: РСК

По поселку уже проложено 8 км разводящих сетей, на основной площадке идет монтаж фундаментов для резервуарного парка локальных очистных сооружений. Рабочим предстоит проложить самотечные сети по 42 улицам Коктебеля, установить 649 колодцев, а подключать потребителей к ним будут службы водоканала. Чтобы снять напряженность, работы ниже автомобильной дороги Коктебель-Щебетовка решено приостановить, и после завершения курортного сезона нарастить темпы.

- Работы идут с опережением, и никаких срывов графика из-за переноса не будет, - заверил КП-Крым руководитель проекта от подрядчика ООО «Региональная строительная компания-Юг» («РСК-Юг») Олег Попов. - Мы планировали снизить темпы в курортной зону поселка на летний период, поэтому на сроки готовности объекта это не повлияет.

Строительство современных очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в Коктебеле подрядчик планирует завершить уже к лету следующего года, чтобы ускорить запуск центральной канализации в тестовом режиме. Как только закончится прокладка сетей, можно будет приступать к реконструкции набережной Коктебеля, проект которой тоже заложен в ФЦП. В перспективе к следующему туристическому сезону «культурная мекка» Крыма должна избавиться от 30-летней проблемы слива нечистот в акваторию моря.

Напомним, «РСК-Юг» определена единым исполнителем работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселке Морское под Судаком, поселках Коктебель, Приморский и на мысе Ильи в Феодосийском округе, поселках Форос, Кацивели, Отрадное, Симеиз, Гурзуф и Партенит на Южном берегу Крыма, городских очистных Алушты.

В целом в Федеральную целевую программу развития Крыма вошло строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на побережье и ремонт 12 глубоководных выпусков в море.

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