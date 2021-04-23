Компания «РСК-Юг» займется реконструкцией очистных сооружений на побережье Крыма

Ремонт и строительства прибрежных очистных сооружений закончат к концу 2024 года Фото: Анна КИРИЕНКО

Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг») займется реконструкцией очистных сооружений в курортных городах и поселках на побережье Крыма. В Федеральной целевой программе на эти цели предусмотрено 21,7 миллиарда рублей. Срок готовности объектов - конец 2024 года.

Распоряжениями главы Крыма Сергея Аксенова компания «РСК-Юг» определена единым исполнителем разработки проектов реконструкции и выполнения строительно-монтажных работ на семи прибрежных очистных: в Большой Феодосии в поселке Приморский и на мысе Ильи, в Большой Алуште в поселке Партенит и городских очистных, в Большой Ялте в поселках Отрадное, Симеиз и Гурзуф.

Самый дорогой объект - ремонт и строительство очистных в Отрадном за 8 миллиардов рублей. На строительство очистных на мысе Ильи в Феодосии предусмотрено 4,5 миллиарда рублей, в Симеизе - 2,9 миллиарда рублей, в Алуште – 2,7 миллиарда рублей, в Приморском - 1,4 миллиарда, в Гурзуфе – 1,3 миллиарда, в Партените - 950 миллионов рублей.

По условиям договора, подрядчик должен выполнить не менее 25% работ собственными силами.

Ранее «РСК-Юг» было определено единым исполнителем работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселке Морское под Судаком, поселках Форос и Кацивели на Южном берегу Крыма, поселке Коктебель в Феодосийском округе.

В целом в Федеральную целевую программу развития Крыма вошло строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на побережье и ремонт 12 глубоководных выпусков в море. Из них 6 отремонтировали в прошлом году, в том числе в Алуште и Партените, и к лету официально введут в строй. Перекладка каждой трубы, перебитой штормами и якорями, обходится от 79 до 300 миллионов рублей.

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