Чистые помыслы: В Коктебеле строят канализационные сети, которых ждали больше 30 лет

Новые очистные избавят Коктебель от 30-летней проблемы отсутствия канализации Фото: Анна КИРИЕНКО

Курортный поселок Коктебель в восточном Крыму через два года должен избавиться от своей главной проблемы - слива канализационных нечистот в море. Известный благодаря творчеству поэтов и художников «Серебряного века», литературоведам и кинокритикам эпохи оттепели и застоя, музыкальным проектам современности, в последние десятилетия Коктебель снискал дурно пахнущую славу: поселок разрастался вширь и в высь, а его коммунальные сети ветшали. Дошло до того, что в 2017 году на фестивале Koktebel Jazz Party примесями коктебельского бриза заинтересовался президент России Владимир Путин, задавший крымским чиновникам вопрос: «Что нужно сделать, чтобы от этого избавиться?»

Проект строительства канализационно-очистных сооружений в Коктебеле вошел в Федеральную целевую программу развития Крыма, и к его реализации приступили в 2020 году. За 1,4 миллиарда рублей к маю 2023 года поселок должен получить центральную канализацию с системой насосных станций и очистные за пределами населенного пункта в Армутлукской долине.

Канализацию для Коктебеля предусмотрели в ФЦП Фото: Анна КИРИЕНКО

- В рамках реализации проекта предусмотрено строительство очистных сооружений с мощностью до 5 тысяч кубометров в сутки и с возможностью расширения до 10 тысяч кубометров в сутки, - рассказал представитель госзаказчика работ от республики, специалист дирекции инженерных объектов ГКУ «Инвестстрой РК» Андрей Мануйлов. - Также в рамках проекта предполагается строительство 24,8 км сборных коллекторов, 5 канализационно-насосных станций и 9,8 км напорных сетей. Проект должен обеспечить сбор и очистку вод всего поселка Коктебель.

Строители идут с опережением графика. Уже проложено 5 км сетей по поселку, на площадке идут земляные работы и монтаж фундаментов для резервуарного парка локальных очистных сооружений, вырыт котлован основного производственного здания. На площадке трудятся около 70 человек и 17 единиц строительной техники.

Параллельно идет прокладка сетей по поселку Фото: Анна КИРИЕНКО

- На лето мы снижаем темпы и стараемся минимизировать работы ниже улицы Ленина, чтобы не приносить каких-либо неудобств, - заверил Мануйлов. - После завершения курортного сезона мы обязательно нарастим темпы работ.

Рабочим предстоит проложить самотечные сети по 42 улицам Коктебеля, установить 649 колодцев, а подключать потребителей к ним будут службы водоканала. Как только закончится прокладка сетей, можно будет приступать к реконструкции набережной Коктебеля, проект которой тоже заложен в ФЦП. В перспективе к следующему туристическому сезону в творческой атмосфере курорта не должно быть никаких посторонних запахов.

- По самотечным коллекторам стоки будут поступать в 5 канализационно-насосных станций и, затем, выводиться на площадку очистных сооружений, где пройдут очистку в три этапа - механическое обеззараживание, биологическое и ультрафиолетовое , - уточнил руководитель проекта от подрядчика ООО «Региональная строительная компания-Юг» («РСК-Юг») Олег Попов. - После чего стоки поступают в пруд-накопитель, из которого воду можно использовать для технических нужд.

К маю 2023 года Коктебель избавится от зловония на набережной Фото: Анна КИРИЕНКО

Специалисты «РСК-Юг» готовы подключить канализационную систему в тестовом режиме уже к следующему лету. Но прежде нужно проложить сеть по поселку и подключить потребителей.

- На сегодняшний день у нас в Коктебеле существуют одни очистные сооружения местного пансионата, которые, помимо собственных, принимают на себя стоки рядом расположенных многоэтажек. Пока не будет стоков, не подключат абонентов, до этого новые очистные работать не будут, - подчеркнул Попов.

Сейчас выполнено только 10% работ. Но строительство идет с опережением графика, несмотря на сложности с переносом линии электропередач и мораторием на стройки в курортный сезон.

Напомним, «РСК-Юг» определена единым исполнителем работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселке Морское под Судаком, поселках Коктебель, Приморский и на мысе Ильи в Феодосийском округе, поселках Форос, Кацивели, Отрадное, Симеиз, Гурзуф и Партенит на Южном берегу Крыма, городских очистных Алушты.

В целом в Федеральную целевую программу развития Крыма вошло строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на побережье и ремонт 12 глубоководных выпусков в море.

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