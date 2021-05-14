В мае будут подписаны первые контракты на реконструкцию очистных на побережье Крыма

Контракты на ремонт 7 КОС будут подписаны в мае Фото: Анна КИРИЕНКО

В мае будут подписаны первые контракты на реконструкцию семи канализационно-очистных сооружений на побережье Крыма. По всем проектам подготовлена документация, подписано распоряжение о выборе единого поставщика - Региональной строительной компании-Юг («РСК-Юг»).

Реконструкции подлежат семь прибрежных очистных: в Большой Феодосии в поселке Приморский и на мысе Ильи, в Большой Алуште в поселке Партенит и городских очистных, в Большой Ялте в поселках Отрадное, Симеиз и Гурзуф.

- Четыре контракта будут пописаны сегодня-завтра, - сообщил генеральный директор ГКУ РК «Инвестстрой РК» Алексей Титов. - По трем контрактам выявлены не соответствия в связи с пробелами и накладкой законодательства при подходе к расчету стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на стадии подготовки инвестиционной документации и стадии расчета цены контракта. Расчеты, к слову, довольно сложные. Тема действительно новая.

Новая документация уже подготовлена и отработана с подрядчиком. До конца мая эти три контракта будут также заключены, заверил Титов.

Напомним, Региональная строительная компания-Юг («РСК-Юг») займется реконструкцией очистных сооружений в курортных городах и поселках на побережье Крыма. В Федеральной целевой программе на эти цели предусмотрено 21,7 миллиарда рублей. Срок готовности объектов — конец 2024 года.

Самый дорогой объект — ремонт и строительство очистных в Отрадном за 8 миллиардов рублей. На строительство очистных на мысе Ильи в Феодосии предусмотрено 4,5 миллиарда рублей, в Симеизе - 2,9 миллиардов рублей, в Алуште – 2,7 миллиардов рублей, в Приморском — 1,4 миллиарда, в Гурзуфе – 1,3 миллиарда, в Партените — 950 миллионов рублей.

При этом правительство России включило проект реконструкции очистных в Отрадном в перечень крупных инфраструктурных проектов с государственным участием. Это обозначает особый контроль к реализации проекта, чтобы исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств Фонда национального благосостояния.

Ранее «РСК-Юг» была определена единым исполнителем работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселке Морское под Судаком, поселках Форос и Кацивели на Южном берегу Крыма, поселке Коктебель в Феодосийском округе.

В целом в Федеральную целевую программу развития Крыма вошло строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на побережье и ремонт 12 глубоководных выпусков в море. Из них 6 отремонтировали в прошлом году, в том числе в Алуште и Партените, и к лету официально введут в строй. Перекладка каждой трубы, перебитой штормами и якорями, обходится от 79 до 300 миллионов рублей.

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