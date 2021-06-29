Какие пляжи Крыма открыты для купания после потопа

Купание запрещено и в акватории Керчи и Ялты Фото: Александра Тимощенко

После потопов и наводнений в Крыму все еще продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Некоторые пляжи полуострова закрыты и купаться там сейчас нельзя, но постепенно их начинают открывать. В Министерстве туризма и курортов рассказали, на каких пляжах уже стабилизирована ситуация и можно безопасно купаться.

Несмотря на то, что в Ялте полным ходом продолжается ликвидация последствий потопа, купаться на местных пляжах пока не стоит. На 8 пляжах в центре города требуется повторно обследовать дно, а еще на четырех продолжаются ремонтные работы.

- Все остальные приведены в нормативное состояние, на них можно отдыхать, но купание пока запрещено. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено, - сообщают в пресс-службе Минкурортов.

По словам профильного министра Вадима Волченко, сейчас купание разрешено почти на всех пляжах Алушты, Сак, Евпатории, Феодосии, Судака, а также в селе Песчаном, поселке городского типа Николаевка, Сакском, Бахчисарайском, Ленинском, Симферопольском, Черноморском и Раздольненском районах полуострова.

В ближайшее время должны появиться специальные графики открытия пляжей, которые находятся в западной части Ялты, начиная от Фороса.

Многие пляжи Большой Ялты уже восстановили, на них подсыпали гальку, и люди здесь спокойно загорают, но купание будут разрешать в несколько этапов. Все будет зависеть от состояния каждой территории, которую мониторят ежедневно.

По информации главного санитарного врача по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, купание в море все еще небезопасно, так как есть риск осложнения кишечными инфекциями. Для предотвращения болезней на берегах усилили контроль, а в лабораториях РПН увеличили количество точек отбора морской воды.

Купание запрещено и в акватории Керчи. Там сейчас закрыты для посещения все пляжи, однако в все места отдыха в других курортных регионах работают в штатном режиме.

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