Ущерб от «библейского потопа» в Крыму превысил 12 миллиардов рублей

Горожане до сих пор пытаются отмыть Ялту от грязи Фото: Михаил ПАТЛИС

По предварительной оценке, ущерб, который был нанесен Крыму из-за сильных ливней, составляет 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- По предварительным данным, прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей, - отметил Аксенов.

При этом глава РК добавил, что эта сумма названа без учета затрат на проведение противопаводковых мероприятий. Часть средств - 2,4 миллиарда рублей - пойдет на ремонт кровель, подвалов и других помещений, который были повреждены из-за ливня. Наибольшее количество денег пойдет на ремонт дорог.

Напомним, в Крыму 17-18 июня прошли сильные ливни. В некоторых регионах полуострова выпало рекордное количество осадков. Больше всего от подтоплений пострадали Керчь и Ялта. Власти республики продолжают выплачивать компенсации пострадавшим от последствий стихии. Заявления от граждан будут принимать до 24.00 30 июня. Речь идет и о выплатах разовой материальной помощи, а также о компенсациях из-за утраты имущества первой необходимости или полностью жилья, выплатах по проведению капитального ремонта. Кроме того, до 30 июня могут подать заявки на компенсации те, у кого был затоплен автомобиль во время ливней.

Купание на пляжах Большой Ялты по-прежнему запрещено. Специалисты начали отбирать пробы морской воды, чтобы исследовать на инфекции. Инспекторы Роспотребнадзора будут в течение трех дней отбирать пробы. В ведомстве отметили, что на благоустроенных пляжах можно загорать.

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