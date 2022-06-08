Сухопутный коридор в Крым через освобожденные территории Украины пока будет закрыт для гражданских

Уже осуществляется доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сухопутный коридор в Крым, проложенный через материковую часть Украины, пока будет закрыт для гражданских. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Маршрут открыт, но для гражданских пока, наверное, рано говорить о его доступности. По крайней мере, сухопутная дорога пригодна для транспортировки грузов для Донецкой и Луганской народных республик. По сути, есть уже сквозной проезд. Можно проехать в Ростовскую область. Для военных целей и доставки продовольствия это подходит. Для гражданских, я думаю, необходимо какое-то время, - заявил Сергей Аксенов.

По его словам, грузовое железнодорожное сообщение фактически налажено.

Напомним, железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной было полностью прекращено в декабре 2014 года. Только в марте текущего года, после начала спецоперации на Украине, были восстановлены железнодорожные пути, связывающие Крым с Украиной.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что был открыт сухопутный автомобильный коридор в Крым через освобожденные территории Украины и Донбасса.

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