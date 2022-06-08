«Вспоминаем, как бойфрэндов женихами называли»: в Крыму появился словарь по замещению англицизмов

В книжку вошло около 300 русских вариантов модных выражений Фото: Александра Тимощенко

В Крыму выпустили собственный словарь по замещению слов из английского языка. В книжку вошло около 300 русских вариантов модных выражений, а дальше будет апгрейд, то есть обновление.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе главы крымского парламента Владимира Константинова, издание решили назвать «Говори по-русски», чтобы сагитировать молодое поколение общаться на родном языке.

Словарик больше напоминает маленькую брошюру, которую удобно положить в сумку или карман Фото: Александра Тимощенко

Еще в конце апреля предложение на использование иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, поддержали на законодательном уровне, а в начале июня в крымском парламенте уже подготовили целый словарь по замещению иностранных слов. В небольшую брошюру поместили все самые модные нынче слова – от «гламура», «мейк-апа», «клининга» и до «хайпа», «кеша» и «траблов».

Словарик больше напоминает маленькую брошюру, которую удобно положить в сумку или карман. Теперь на полуострове не будет никаких «кофе-брейков», «лакшери лайф» и уж тем более «пати». Только «короткие перерывы», «роскошная жизнь» и «вечеринка». Вместо «брифинга» в республике будут проводить краткие пресс-конференции, а вместо «моллов» - «торговые центры».

Сама книжка попала в редакцию «Комсомолки», она состоит из 12 небольших страниц. В самом начале авторы сочинили целый забавный стих с употреблением заимствований:

- А у нас сегодня воркшоп.

А у вас?

- Агрится на нас наш коуч.

За фриланс.

Ну а мне вчера мейк-ап

Нанесли за просто так.

Имиджмейкер скреативил:

Глаз теперь - сплошной синяк.

- А у нас тут бебиситтер

Хайпанула - не то слово!

Год пиарился родитель

Вместе с чадом на ток-шоу…

Осознав все наши траблы

В ностальгической печали

Вспоминаем как бойфрэндов

Женихами называли.

Вместо кастинга смотрины наши мамы проводили,

И не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили.

Вечеринкой были пати

Улучшением - апгрейд.

Может, все-таки нам хватит

Русских обижать людей?

Первыми словарик получили участники международного фестиваля русский, славянской культуры в Крыму «Великое русское слово», которое проходит на полуострове с 6 по 12 июня.

В небольшую брошюру поместили все самые модные нынче слова Фото: Александра Тимощенко

- Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари, буклеты, раздадим каждому участнику, в которых будет написано, что означают слова в русской версии. Эти заимствованные из иностранных языков слова забыли и начинаем говорить по-русски. Русский язык имеет эти слова, зачем паразитировать чужими словами, - заявил глава крымского парламента.

Брошюра иллюстрирована небольшими разноцветными картинками. А в конце словаря приведена цитата известного русского публициста Виссариона Григорьевича Белинского, которая гласит, что «употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, - значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус».

По мнению крымского филолога Натальи Заборцевой, в любом языке отражаются политические веяния и потребности общества. Раньше Россия допетровского времени старалась оберегать свою самобытность, культуру и язык, поэтому русские отличались духовностью и высокой нравственностью, а традиции предков свято чтились.

- Петру Великому пришлось приложить титанические усилия, чтобы пошатнуть устои жизни русского народа, которые, по его мнению, тормозили развитие государства. Основателю Российской империи было важно войти в семью европейских народов. Стремление первого русского императора сразу нашло отражение в языке. Иностранные слова стремительным потоком хлынули в речь россиян и едва не потопили русский язык. Политика Екатерины II уже способствовала развитию русской словесности. На современном этапе развития общества стало важно оберегать родной язык от чужого влияния. Английские слова настолько агрессивно внедряются в нашу жизнь, что уже требуется принятие закона о сохранении русского языка. Это насущная потребность, а не чья-то прихоть, - отметила филолог.

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