Жителя Крыма, бросившего «коктейль Молотова» в здание сельской администрации, отправили в СИЗО

Ранее силовики рассматривали версию о причастности парня к диверсии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Крыма избрал меру пресечения 25-летнему парню, который пытался поджечь здание администрации Пушкинского сельского поселения. Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрение дело прошло 9 июня.

На том, чтобы отправить парня в СИЗО, настаивал следователь, так как обвиняемый мог скрыться от суда и органов предварительного следствия. Суд ходатайство удовлетворил.

- Всесторонне изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд избрал жителю Советского района меру пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении

Напомним, случилось все 5 июня. По версии правоохранителей, парень бросил в окно здания администрации в Пушкино бутылку с горючей смесью. В депутатской комнате, куда попал «коктейль Молотова», к счастью, в тот момент никого не было. Тем не менее, возгорание уничтожило часть имущества мэрии.

Задержанный молодой человек признался в содеянном и принес извинения за свой глупый поступок всем крымчанам и жителям села Пушкино.

Парню грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Стоит отметить, что ранее силовики рассматривали версию о причастности крымчанина к совершению террористического акта, за что ему грозило до 15 лет тюрьмы.

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