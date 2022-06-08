Грозит 15 лет тюрьмы: в Крыму задержали парня, бросившего «коктейль Молотова» в здание сельской администрации

Парень хотел поджечь здание пушкинской мэрии 5 июня. Фото: скриншот из видео

Сотрудники ФСБ совместно с МВД Крыма задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге здания мэрии Пушкинского сельского поселения в Советском районе Крыма. Об этом КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

Случилось все 5 июня. По версии правоохранителей, 25-летний парень бросил в окно здания администрации в Пушкино бутылку с горючей смесью. В кабинете, куда попал «коктейль Молотова», к счастью, в тот момент никого не было. Произошло возгорание.

- В настоящий момент правоохранительными органами отрабатываются версии о причастности установленного лица к совершению диверсии или террористического акта, - подчеркнул собеседник издания.

Задержанный молодой человек уже признался в содеянном и принес извинения за свой глупый поступок всем крымчанам и жителям села Пушкино.

Стоит отметить, что за это преступление парню может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали 27-летнего крымчанина, который облил здание Евпатории краской цветов украинского флага и попытался поджечь «коктейль Молотова». Силовики возбудили в отношении парня уголовное дело о покушение на теракт.

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