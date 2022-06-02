В Симферополе задержали хулигана, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата

Преступником оказался 39-летний крымчанин. Фото: Яндекс.Карты

В крымской столице задержали хулигана, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата на улице Сельвинского. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, поджигателем оказался 39-летний житель села Пионерское.

- Мужчина ранее не судим и нигде не работает. За совершение вышеуказанного преступления он задержан в порядке статьи 91 УК РФ и помещен в изолятор временного содержания в Симферополе, - рассказал собеседник издания.

Напомним, речь идет о случае, произошедшем около двух часов ночи 28 мая. Тогда сторож военного комиссариата поймала с поличным неизвестного хулигана, который бросил в здание военкомата «коктейль Молотова».

Мужчина перелез через забор на территорию военкомата и попытался поджечь здание. План при этом не сработал - смесь не загорелась. Преступник успел поспешно скрыться до приезда полиции, но попал на камеры видеонаблюдения.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело за хулиганство, однако, не исключено, что дело могут переквалифицировать на более серьезную статью.

Стоит отметить, что официальных комментариев правоохранительных органов по этому случаю все еще не поступало. Ранее военный комиссар Крыма Юрий Лымарь в разговоре с корреспондентом КП-Крым предпочел воздержаться от комментариев.

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