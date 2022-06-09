Срочно нужны деньги в долг при плохой кредитной истории? Топ-2 МФО

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Перед тем, как выбрать ту или иную кредитную организацию, стоит тщательно ознакомиться с условиями получения займов, предлагаемыми данными компаниями, чтобы переплата по микро кредиту была минимальна.

Перечень МФО, работающих с лицами, имеющими плохую кредитную историю

1. MoneyMan (ООО "Мани Мен", ИНН: 7704784072, Лицензия 2110177000478 от 25.10.2011 года) - беспроцентный первый займ по онлайн заявке, комфортная ставка.

2. Вебзайм (ООО МКК «Академическая» Лицензия, ИНН: 5407973316, Лицензия 19/035/50/009325 от 09.07.2019 г,) - получение займа быстро, когда очень срочно нужны деньги в долг.

Для того, чтобы сделать правильный выбор в пользу той или иной МКК, рассмотрим принцип работы каждой из них, с учетом условий и доступности предложенных программ для заемщиков, имеющих различную кредитную историю, с целью получения денежных средств в максимально короткий срок.

1. MoneyMan (ООО "Мани Мен") - беспроцентный первый займ по онлайн заявке

МФК предлагает своим заемщикам обширный выбор доступных кредитных программ, имеющих различный срок и процентную ставку. Данная МФО является удобным и проверенным онлайн сервисом, предлагающим получение быстрой финансовой помощи своим клиентам, предоставляя при этом бонусные услуги и акции своим постоянным заемщикам, выполняющим обязательства точно в срок. МКК предоставляет дополнительные бонусы за приглашенных друзей, а также лояльные выгодные условия в случае своевременного погашения займа. Все это позволяет брать займы с плохой кредитной историей людям на выгодных условиях на лояльный срок, получая при этом приятные бонусы и премии.

Плюсы

возраст, доступный для займа, - 18 лет;

сумма займа: до 80 тысяч рублей;

первый займ: под ноль процентов;

Недостатки

Первый заем сроком всего на 21 день.

Максимальные размеры займов для новичков составляют 15 тысяч рублей.

2. Вебзайм (ООО МКК «Академическая» ) - займы за максимально короткое время

Вебзайм является надежной МФО, которая предлагает займы на комфортных условиях по онлайн заявке. Предоставить кредит человеку с плохой кредитной историей на выгодный срок готов далеко не каждый банк. МКК действует на территории РФ и обслуживает граждан России, имеющих прописку на территории страны. Для получения займов достаточно предъявить паспорт РФ.

Плюсы

Недостатки