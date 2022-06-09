Цены сравнялись: почему мелитопольская черешня в Крыму не дешевле местной

Средние цены на украинскую ягоду 200-250 рублей Фото: Надежда ДАЦЮК

Овощи и фрукты из освобожденных территорий Украины начали привозить в Крым с начала апреля. Теперь ежедневно на полуостров поставляют десятки тонн украинских продуктов. Их основная масса попадает на симферопольский рынок «Привоз». Основные продукты - картофель, лук, помидоры, клубника. А недавно в центре скандала оказалась мелитопольская черешня. В соцсетях активно начали распространять информацию о том, что фрукты, привезенные из Украины в Крым, якобы отравлены. В региональном управлении Роспотребнадзора сразу же опровергли эти слухи - на полуострове нет ни массовых, ни единичных отравлений фруктами. Чтобы узнать, есть ли на «Привозе» черешня, привезенная из-за Перекопа, и сколько она стоит, КП-Крым отправилась на самый большой рынок в Симферополе.

С самого утра здесь толпятся покупатели, желающие купить продукты покачественнее и подешевле. На прилавках стройными рядами выложены кабачки, баклажаны, клубника, черешня. Надписи везде преимущественно крымские - Бахчисарай, Холмовка. Среди них кое-где мелькает и Мелитополь. Цены на черешню варьируются от 150 до 250 рублей за килограмм. Столько же стоит и крымская ягода. Так что, украинские фрукты не всегда дешевле местных. И на то есть несколько причин.

- Что, действительно прямо из Мелитополя привезли? - спрашиваем.

- Да, смотрите, какая румяная, вкусная. Почти всю уже разобрали. Хозяин сам ездит в Мелитополь и привозит ее нам. Люди быстро раскупают, вот пару кило осталось, - рассказывает продавец. - Вообще наши конкуренты часто ставят таблички, что товар якобы из Украины, но на самом деле это не так. Но об этом, конечно, никто не расскажет.

Вкус у ягоды, надо сказать, действительно насыщенный, сладкий. Ни кислинки!

- Подходите, мелитопольская черешня, - зазывает другой продавец.

На вопрос о том, откуда доставка, отвечает:

- Перекупаем прямо на границе и привозим сюда. Товар действительно из Украины.

Только вот цены, прямо скажем, не мелитопольские. Видимо, крымские торговцы скупают товары по сниженным ценам и подгоняют их до уровня среднерыночных, чтобы не было конкуренции.

"Привоз" - крупнейший рынок в Симферополе Фото: Надежда ДАЦЮК

Фермеров, которые приехали непосредственно из Украины и стояли бы за прилавками, на рынке встретить не удалось.

Бывший министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин недавно в своем Telegram-канале написал, что цены на фрукты и овощи на украинских прилавках в разы отличаются от крымских. Так, херсонская капуста в переводе на рубли стоит 22, кабачки - 12, а картошка - 30.

- Озвученная мной ранее тема о спекулянтах, четко дают вам понять: сколько стоят овощи в Мелитополе, и цена этих овощей на рынке под вашим домом в РФ. Разница кратно. И если вам будут говорить о логистике, то напомню: от Мелитополя до Симферополя чуть более 200 км…- написал в официальном Telegram-канале экс-чиновник.

Ранее руководитель управления Ассоциации содействия торговле Республики Крым Сергей Макеев заявил, что благодаря поставкам украинских овощей и фруктов цены для конечного потребителя снизились в среднем на 30%.

На рынке можно найти фрукты и овощи по выгодным ценам Фото: Надежда ДАЦЮК

КСТАТИ

На границе с Крымом и Херсонской областью начались работы по расширению пунктов пропуска. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, полное переоборудование закончится через 10-12 дней. В итоге в каждом направлении будет открыто по четыре дополнительных полосы. По его словам, мощность пунктов пропуска сейчас составляет не больше 90 грузовиков в сутки, в то время как сейчас через все три пункта проходит от 900 до 1100 фур в сутки.

Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью, и избежать этого пока невозможно.

- Количество сотрудников Погрануправления, таможенных служб и Россельхознадзора будет увеличено до такого уровня, чтобы пропускать автомобили сплошным потоком, круглые сутки, чтобы было не больше 5-7 минут ожидания на одну транспортную единицу. Также хочу сообщить крымским предпринимателям, что ограничений на вывоз продукции в Херсонскую область и на освобожденные территории Запорожской области нет. Исключение составляют зерновые и удобрения, - заявил Сергей Аксенов в эфире программы «Соловьев Live».

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