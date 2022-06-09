В Евпатории осудят экс-директора управления капитального строительства, по вине которого погиб 13-летний мальчик

Вскоре обвиняемый предстанет перед судом Фото: Артем КИЛЬКИН

Следком завершил расследование против бывшего директора Управления капитального строительства администрации города Евпатории, по вине которого на стройке погиб 13-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По сей день в центральной части Евпатории на перекрестке проспектов Победы и Ленина стоит объект незавершенного строительства - «Дом Пионеров». Унылого вида здание находится на территории, которая превращена сегодня в особо опасные развалины. Именно там 14 сентября 2021 года произошла трагедия.

Недостроенный «Дом Пионеров» в Евпатории, с которого сорвался ребенок. Фото: соцсети

Экс-директор Управления городского капстроительства пренебрег своими обязанностями и без внимания отнесся к тому, что на территории объекта не были установлены защитные ограждения. Мрачные руины не оставили без внимания любознательного ребенка, который проник на территорию стройки, взобрался каким-то образом на строение и сорвался с него. К сожалению, несовершеннолетний погиб на месте от полученных травм.

В ходе расследования выяснилось также, что в 2020 году мужчина торопился с освоением бюджетных средств до окончания года, поэтому решил безосновательно перечислить их подрядным организациям. Так «утекли» 11,5 миллиона рублей, которые предназначались на строительство модульного детского садика, и 2,2 миллиона рублей, которые предназначались на поставку гимнастического инвентаря для Дворца спорта. В первом случае работы не были доведены до логического конца, во втором - инвентаря Дворец не дождался вовсе.

- Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступлений. Уголовное дело направлено в суд, где находится в настоящее время, - говорится в сообщении Следкома.

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