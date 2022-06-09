Застрелили и сожгли труп: стали известны подробности убийства строителя в Симферопольском районе

Фото: пресс-служба СК по Республике Крым и городу Севастополю

Стали известны подробности дела с обнаружением трупа в багажнике сгоревшего автомобиля «ВАЗ-21099» в Симферопольском районе. Как КП-Крым сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, по подозрению в убийстве 42-летнего мужчины задержали троих местных жителей.

- В ходе следственных действий обнаружено гладкоствольное ружье, из которого был произведен выстрел, а также иные доказательства причастности задержанных к данному преступлению, - отметили в пресс-службе Следкома.

Как уточнили в СК, мужчину сначала застрелили, а потом сожгли его тело.

Напомним, как КП-Крым сообщала ранее, вечером 7 июня на окраине села Пионерское 74-летний местный житель обнаружил возле коровника сгоревший автомобиль. Подойдя ближе к машине, пенсионер увидел, что из багажника видны останки сгоревшего человека. Перепуганный мужчина сразу же обратился в полицию. В кратчайшие сроки была установлена личность потерпевшего, им оказался 42-летний житель Симферопольского района, который подрабатывал строителем.

Следователи установили, что убийство было совершено на почве распития алкоголя.

По данному факту возбудили уголовное дело по первой части статьи 105 (убийство). Расследование продолжается.

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