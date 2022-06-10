Модная стрижка и маска на мордочке: как живет символ пандемии альпака по кличке Стоп Коронавирус

Несмотря на то, что масочный режим по всему Крыму, наконец-то, отменили, альпака решил придерживаться правил до конца. Фото: Виктор Жиленко / Личный архив

Почти полгода назад в зверинце Бахчисарайского парка миниатюр родился милый детеныш альпаки. Белоснежный малыш с самого рождения получил необычную окраску мордочки, из-за которой сотрудники зоопарка решили не ломать голову и назвать пушистика Стоп Коронарирус. «Комсомолка» решила узнать, как живет символ зооуголка спустя пять месяцев после рождения.

Когда питомец только появился на свет, сотрудники зооуголка сразу заметили пятнышко на его морде, будто на него надели защитную маску черного цвета.

Когда питомец только появился на свет, сотрудники зооуголка сразу заметили пятнышко на его морде, будто на него надели защитную маску черного цвета. Фото: Виктор Жиленко / Личный архив

Несмотря на то, что масочный режим по всему Крыму, наконец-то, отменили, альпака решил придерживаться правил до конца. Темное пятнышко до сих пор красуется у него на мордочке и не собирается сходить. Как рассказал КП-Крым директор парка Виктор Жиленко, благодаря внезапной славе животного его теперь узнают все дети и взрослые.

- Многие просто приходят к нам в зооуголок и прям пытаются найти именно Стоп Коронавирус. Детки знают его «в лицо», можно сказать. Фотографируют его и кормят, - говорит Виктор.

Еще в январе пользователи соцсетей предлагали в шутку упростить имя малышу и коротко назвать альпаку Стопочкой. Кто-то даже просил дать его имя «Бьянка», «Маня», «Акмаль», «Клякса», «Баунти» и даже «Василий». Но, по словам Жиленко, необычная кличка настолько подошла мальчику, что о ней узнали все сотрудники и посетители зоопарка.

В начале июня Стоп Коронавирусу впервые сделали модную стрижку. Когда в Парке Миниатюр был объявлен конкурс на лучший эскиз для стрижки альпак, малышу досталась необычный вариант со штанами и так называемой жилеткой.

- Идею придумали наши маленькие посетители, а мы подстригли. Я думаю, что всем альпакам понравилось. Модно и не жарко!

Напомним, необычная альпака родилась в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Совсем недавно ему исполнилось 5 месяцев. Его мама бурая Чернуха, а папа - Белый. Возможно, поэтому детеныш родился с таким черным пятнышком на морде. Сейчас Стоп Коронавирус продолжает успешно осваиваться в вольере. Он давно подружился со своими соседями и уже познакомился с посетителями зооуголка.

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