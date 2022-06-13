Унесло на матрасе в открытое море: в Крыму утонули двое детей

На месте ЧП работают оперативные службы. Фото: СК по Крыму и Севастополю

Двое детей утонули во время купания в Сакском районе Крыма. Как сообщили в региональном Следкоме, ЧП случилось 12 июня.

По данным следователей, четырехлетний мальчик и пятилетняя девочка забрались на надувной матрас. Родители упустили детей из виду, и их унесло в открытое море.

На место происшествия выехали следователи вместе с коллегами из МВД, МЧС и отряда «Крым-Спас».

Следователи отметили, что на пляже нет предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания.

- Следователями также будет дана правовая оценка, в том числе, и данному обстоятельству. По факту гибели двоих детей во время купания в море в одном из сел Сакского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, - уточнили в Следкоме.

По данным пресс-службы МВД в Крыму, матрас с детьми перевернулся, когда его унесло далеко от берега, и малыши утонули.

По факту происшествия также начала проверку прокуратура РК. В ведомстве отметили, что ЧП случилось на территории Штормовского сельского поселения.

Пока что оперативные службы ищут детей. Во время прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка исполнения родительских обязанностей.

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