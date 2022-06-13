Группа «Земляне» попала в ДТП на Херсонщине: автобус вытащили из кювета российские военные

Автобус достали российские военные. Фото: пресс-служба «Русской медиагруппы»

Музыканты группы «Земляне», группа «СПБ!», Елена Север и другие артисты, которые принимали участие в концерте в честь Дня России в Херсоне, попали в ДТП.

Звезды «Русского радио» выступили перед жителями Херсона на городской площади, а после еще посетили блокпост, где встретились с российскими бойцами, сообщили КП-Крым в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Чтобы успеть на следующий концерт, который должен пройти в Донецкой республике, музыканты ночью с 12 на13 июня выдвинулись в путь на автобусе, не оставшись ночевать в гостинице.

ДТП случилось на неосвещенной дороге, не было видно дорожных знаков. На полной скорости к автобусу артистов приближалась фура. Водитель вовремя среагировал, и автобус через встречную полосу съехал в кювет. Столкновения удалось избежать.

У пассажиров автобуса от пережитого до сих пор дрожит голос. Представитель группы «Земляне» Светлана рассказала корреспонденту КП-Крым, что ДТП произошло из-за сбитой в небе ракеты.

- Меня до сих пор трясет. Перед аварией был очень громкий хлопок, и мы видели яркую вспышку в небе. Видимо, водитель фуры, которая ехала навстречу, испугался. Наверное, в тот момент сбили ракету. Слава богу, что наш водитель резко выкрутил руль, и мы слетели в кювет, избежав столкновения, - поделилась Светлана. - Очень надеюсь, что до Донецка мы доберемся уже без происшествий.

Вытащили автобус российские военные с помощью танков.

- Слава Богу, все целы. Но пережили шок. Там вообще могло закончиться все хуже, к нам в бочину летела фура, и мы вылетели в поле в 1 метре от бетонного столба. Получается, проскочили между ними, - поделился один из участников группы «Земляне».

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