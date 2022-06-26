Страшное ДТП на трассе «Таврида» возле поселка Зуя: два человека погибло, один пострадал

Авария произошла 26 июня. Фото: AMS Simferopol Симферополь\Telegram

На трассе «Таврида» в районе поселка Зуя произошло страшное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, столкнулись три автомобиля. Из-за аварии движение в сторону Симферополя перекрыли - автомобилистов пускают в объезд.

- На «Тавриде» возле поворота на Октябрьское серьезное ДТП. Дорога заблокирована, - отмечают пользователи.

Как КП-Крым сообщили в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, по предварительным данным, в результате аварии погибли два человека и один человек пострадал. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняются.

Из-за жуткой аварии на трассе «Таврида» образовалась серьезная пробка. Фото: AMS Simferopol Симферополь\Telegram

Из-за страшного происшествия на трассе «Таврида» возле поселка Зуя образовалась многокилометровая пробка. Очевидцы аварии советуют автомобилистам, едущим со стороны Феодосии, объезжать перекрытый участок через село Октябрьское.

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