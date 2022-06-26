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Происшествия26 июня 2022 17:50

Страшное ДТП на трассе «Таврида» возле поселка Зуя: два человека погибло, один пострадал

Обстоятельства аварии выясняются
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Авария произошла 26 июня. Фото: AMS Simferopol Симферополь\Telegram

Авария произошла 26 июня. Фото: AMS Simferopol Симферополь\Telegram

На трассе «Таврида» в районе поселка Зуя произошло страшное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, столкнулись три автомобиля. Из-за аварии движение в сторону Симферополя перекрыли - автомобилистов пускают в объезд.

- На «Тавриде» возле поворота на Октябрьское серьезное ДТП. Дорога заблокирована, - отмечают пользователи.

Как КП-Крым сообщили в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, по предварительным данным, в результате аварии погибли два человека и один человек пострадал. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняются.

Из-за жуткой аварии на трассе «Таврида» образовалась серьезная пробка. Фото: AMS Simferopol Симферополь\Telegram

Из-за жуткой аварии на трассе «Таврида» образовалась серьезная пробка. Фото: AMS Simferopol Симферополь\Telegram

Из-за страшного происшествия на трассе «Таврида» возле поселка Зуя образовалась многокилометровая пробка. Очевидцы аварии советуют автомобилистам, едущим со стороны Феодосии, объезжать перекрытый участок через село Октябрьское.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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