Трое погибших: жуткие подробности аварии на трассе «Таврида» в Белогорском районе

Изначально произошло ДТП с участием двух автомобилей - Renault и Nissan, а только после этого в них въехал BMW. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Стали известны подробности страшной аварии в Белогорском районе, которая произошла вечером 26 июня на трассе «Таврида». Недалеко от поселка Зуя столкнулись сразу три автомобиля, а удар был такой силы, что очевидцы не могли определить марку наиболее пострадавшего автомобиля.

О жутком ДТП «Комсомолка» сообщала ранее. Тогда было известно о двух погибших и одном пострадавшем. К сожалению, число погибших увеличилось до трех. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым. Выяснилось, что фатальное ДТП стало вторым на данном участке.

- Около 17 часов на автодороге «Таврида» в районе поселка Зуя автомобиль BMW, двигавшийся в попутном направлении, совершил столкновение с автомобилями марки Renault и Nissan, которые находились на трассе в связи с выяснением обстоятельств ранее произошедшего между ними дорожно-транспортного происшествия, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля Renault. Ход установления обстоятельств ужасного ДТП контролирует прокуратура Крыма.

Жуткая авария произошла в районе поселка Зуя. Фото: AMS Simferopol Симферополь

Напомним, из-за происшествия на трассе «Таврида» возле поселка Зуя образовалась многокилометровая пробка. Участок был перекрыт, а автомобилистов перенаправляли в обход - через поселок Литвиненково.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшное ДТП на трассе «Таврида» возле поселка Зуя: два человека погибло, один пострадал

Обстоятельства аварии выясняются (подробнее)